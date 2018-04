Jürgen Neumann ist gerade vom Rad gestiegen, vor dem Bahnhof Gesundbrunnen in Berlin-Mitte. Von hier nimmt der Rentner bei schönem Wetter gern den Regionalzug, um im nördlichen Brandenburg zu radeln. Er fahre oft nach Fürstenberg, erzählt er, von dort gehe es dann abends mit dem Zug zurück. "Das ist hochriskant, weil die ganze Ostsee dann da drin sitzt abends", sagt er. Gerade an schönen Sommersonntagen müsse man das vorher einkalkulieren. Einmal sei er auch schon über Rheinsberg zurückgefahren.

Jörg Werner ist bei der Deutschen Bahn zuständig für das Fahrgastmarketing in der Region Nordost. Wie viele Räder tatsächlich in einen Regionalzug passen, hängt seiner Erfahrung nach auch von deren Besitzern ab. "Es gibt ja mittlerweile viele Reisende, die sehr kostbare Fahrräder haben und dann auch entsprechend vorsichtig sind, dass nichts davor- oder dahintergestellt wird." Andere wiederum seien gnadenlos und nutzten jeden Raum. Oft sprächen sich die Fahrgäste auch untereinander ab und sortierten die Räder im Waggon gleich in der Reihenfolge der Reiseziele.

Jürgen Neumann nimmt das aber locker. Die Bahn bemühe sich ja schließlich um mehr Platz für Räder. "Rad im Regio" [ mehr dazu auf vbb.de ] heißt das 2016 gestartete Pilotprojekt. In manchen Zügen, auch in denen der Linie RE5, die über Fürstenberg weiter hoch zur Ostsee fährt, ist der letzte Wagen jetzt nur für Fahrräder da. Die Klappsitze dort im Untergeschoss sind einfach hochgeklappt und arretiert. Zusätzlich können Radler aber auch die Mehrzweckabteile dieser Züge nutzen.

Fahrräder in gut gefüllten U- oder S-Bahnen in Berlin ärgern Mitreisende – besonders bei Regen, wenn es im Zug ohnehin glitscht und schwappt. Andererseits will Berlin besonders fahrradfreundlich sein. Wer hat also Vorrang? Von Andrea Marshall

Auf dem Bahnhof wissen die Fahrgäste oft nicht, wo sie mit Rädern einsteigen können. Das führt gelegentlich zu kollektiver Kopflosigkeit, wenn der Zug einfährt und alles durcheinanderwuselt. Inzwischen sind die entsprechenden Wagen immerhin mit großen Logos markiert. Am Bahnhof Gesundbrunnen zeigt auch die elektronische Anzeige am Bahnsteig, wo der Fahrradwagen hält.

Am Besten wären Markierungen auf dem Bahnsteigboden, sagt Jörg Werner. Soweit sei man noch nicht, das könne aber noch werden. Der Marketingchef von DB Regio Nordost kann den Fahrgästen mit und ohne Räder allerdings keine Hoffnung machen auf mehr Regionalzüge und damit mehr Platz an Ausflugswochenenden wie Himmelfahrt und Pfingsten. Die Fahrzeuge seien alle im Einsatz. "Wir haben jetzt keine Flotte in der Hinterhand, die wir an so einem Tag einsetzen könnten." Diese müsste ja auch das ganze Jahr über zusätzlich gewartet und gepflegt werden. "Das ist wirtschaftlich nicht darstellbar." Damit wird der Kampf um den Platz fürs Fahrrad im Regionalzug voraussichtlich auch in dieser Saison weitergehen.