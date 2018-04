In den Aus- und Umbau des Flughafens Schönefeld sollen in den kommenden Jahren knapp 50 Millionen Euro fließen. Das hat der Chef der Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg, Engelbert Lütke Daldrup am Freitag im rbb gesagt.

So werden kleinere Wartebereiche am Pier 3A zu einem größeren zusammengeschlossen. Dort werde es dann ein gastronomisches Angebot und zusätzliche Toiletten geben, kündigte Lütke Daldrup an. Außerdem werde ein weiterer Warteraum auf dem Vorfeld errichtet, um den Passagieren während der Umbauphase Platz zu bieten. Der Flughafenchef geht davon aus, dass der Flughafen noch acht Jahre weiterbetrieben wird. "Wir wissen, dass wir in Schönefeld noch bis 2025 fliegen werden."