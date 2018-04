Bild: dpa/Jörg Carstensen

Berliner Games Week - Die wollen doch nicht nur spielen

23.04.18 | 06:38 Uhr

Die einen wollen bisher unbekannte Indie-Spiele entdecken, die anderen ihre Zukunft in der Spielebranche festigen: Die Games Week, die diese Woche in Berlin stattfindet, ist längst ein Muss für Fans und Hersteller geworden. Berlin ist längst eine Spiele-Hochburg.

Job gefällig? Wie wäre es mit Senior Game Designer? Oder Senior Programmer mit Kenntnissen der Unreal engine? Gesucht wird zudem ein(e) UX DesignerIn, Senior UI Artists und Senior Full Stack Game Developer. Menschen, für die diese Begriffe keine böhmischen Dörfer sind, sondern beruflicher Alltag, haben es gerade ziemlich gut in Berlin. Denn die Branche der Computerspielehersteller boomt an der Spree: Laut einer aktuellen Studie des Senats über die Branche beschäftigten rund 140 Games-Firmen mehr als 2.000 Mitarbeiter in der Hauptstadt – Spitze in Deutschland. Nicht einmal das deutlich größere Nordrhein-Westfalen oder der ewige Berlin-Konkurrent Hamburg hat so viele Spieleschmieden.

Entwickler zocken zusammen mit Spiele-Fans

Viele der Unternehmen und ihre Kreativen trifft man diese Woche auf der Games Week: Vom 23. bis 29. April kommen gut 15.000 von ihnen zusammen, um im Säälchen am Ostbahnhof zu zocken und zu netzwerken. Es geht um wirtschaftliche, technologische und kulturelle Aspekte von Computerspielen: Während sich auf dem Forum Quo Vadis traditionell Entwickler und Profis zusammenfinden, richten sich Veranstaltungen wie das Gamefest oder die Ausstellung Amaze auch an das große Publikum der privaten Spiele-Enthusiasten. Dort kann man dann auch abseitige, experimentelle Spiele entdecken, die es normalerweise schwer haben, in den Regalen ganz vorne zu stehen. Wenn sich die Experten auf der Games Week treffen, ist das Themenspektrum so breit und so bunt wie die Spielebranche selbst: Es wird über Gewerkschaften für Spieleentwickler gesprochen, über Virtuelle Realität, Politik in Games beziehungsweise politische Games - und sogar Indie Animé-Sexfilme.

Analoges Rollenspiel als Highlight

Neu hinzugekommen sind in diesem Jahr die Opening Gala am Montagabend mit Preisverleihung sowie der "eSport Summit" – letzteres längst nicht mehr nur das exklusive Freizeitvergnügen lichtscheuer Nerds, sondern ein ernstzunehmender Markt, auf dem sich mittlerweile auch Hertha BSC tummelt. Ein Highlight in diesem Jahr soll allerdings ganz und gar nicht digital, sondern komplett analog sein: Im Cyberpunk-Rollenspiel "The Wall 2061" wird ganz Berlin in ein imaginäres Schlachtfeld verwandelt und gleich noch in eine dystopische Zukunft versetzt. In der kämpfen die Teilnehmer als Rebellen gegen eine brutale Zentralregierung – in einem Berlin, das noch immer durch die Mauer in Ost und West geteilt ist. Dafür müssen die Teilnehmer die kuschelige Spiele-Messe verlassen und in Bars, Clubs und auch Privatwohnungen Informationen sammeln und mit Spielfiguren (dargestellt von Laienschauspielern) interagieren.

Frauen bekommen ein eigenes Event auf der Games Week

So verspielt geht es bei der Games Week allerdings nicht immer zu. Tatsächlich versteht sich die Messe auch als Kontakt- und Job-Börse. Die Veranstaltung "Womenize" etwa richtet sich speziell an die Minderheit der Industrie: junge und kreative Frauen. "In der Branche gibt es unnormal wenig Frauen", gibt Michael Liebe zu, Chef der Games Week Berlin. Das Event sei deshalb auf zwei Tage erweitert worden. Beim "Unreal Fest" wiederum sitzen Spieledesigner, um mehr über eines der wichtigsten Programme bei der Entwicklung von Games zu lernen, die "Unreal Engine". Und wer Spieleentwickler schwitzen sehen will, geht zum " Matchmaking Dinner", wo vor allem junge Unternehmer der Branche auf potentielle Geldgeber treffen.

"Der Games-Bereich gehört zu den großen innovativen Potenzialen unserer Stadt", lobt Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD). Und die Branche fühlt sich offenbar wohl in Berlin, es herrsche eine positive Stimmung, berichtet Felix Falk, Geschäftsführer des Branchenverbands Game. Im vergangenen Jahr legte der Umsatz der deutschen Spieleindustrie laut Falk um 15 Prozent auf über 3,3 Milliarden Euro zu. Mit Spielen, die in Deutschland entstanden sind, würden aber lediglich 6,4 Prozent des Umsatzes gemacht. Um das zu ändern, setzt die Branche auf neue Förderkonzepte aus der Politik.

Berlin als Standort beliebt - aber nicht unfehlbar

Auch der Standort Berlin hat - trotz großer Fortschritte - Nachholbedarf. Die Branchenstruktur ist recht unausgewogen und deutlich jünger als anderswo: Etliche kleine Firmen, viele nicht älter als vier Jahre alt und mit weniger als einer Million Euro Jahresumsatz, stehen einer Handvoll sehr großer Spiele-Schmieden wie Activision, Ubisoft und King Digital Entertainment gegenüber - dazwischen ist fast nichts, es fehlen die mittelgroßen Hersteller und Publisher. Zudem ist das durchschnittliche Jahreseinkommen der Spiele-Macher in Berlin mit 30.000 bis 40.000 Euro international noch nicht konkurrenzfähig. Die Förderung durch die öffentliche Hand halten viele in der Branche für unzureichend.

Dafür ist das Angebot an gut ausgebildeten, internationalen Entwicklern und Künstlern groß. Elf Hochschulen und private Anbieter bieten ingesamt 25 Ausbildungswege oder Studiengänge rund um Computer- und Konsolenspiele. Und mit Bestnoten bewertet die Branche die Lebensqualität in der Stadt. Sogar die Mietsituation - wobei sich das natürlich schnell ändern kann.



