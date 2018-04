rbb/Regina Lechner Video: zibb | 24.04.2018 | Frank Schlegel | Bild: rbb/Regina Lechner

Games-Week-Festival "A Maze." - Wo die wilden Gamer zocken

27.04.18 | 11:25 Uhr

Das Festival "A Maze." ist Treffpunkt für Liebhaber von Indie-Computerspielen und verspielter Medienkunst. Sie tauchen hier in die verrücktesten Welten der Games Week ab – und die sind nicht immer vor einem Screen. Von Regina Lechner

Wer schon immer mal als Gans herumwatscheln wollte, ist hier richtig. Das Federvieh schleicht sich in einen Gemüsegarten, bestiehlt den Gärtner und knabbert an den Karotten - gesteuert vom jeweiligen Festivalbesucher, der sich gerade am PC-Spiel "Untitled Goose Game" versuchen will. Es ist eines von rund 50 Spielen in der Ausstellung von "A Maze.".

Abtauchen in fremde Welten

Auf Europaletten reihen sich die Stationen in der Halle des Veranstaltungsorts Urban Spree in der Revaler Straße im Stadtteil Friedrichshain aneinander. Überall blinkt und surrt es, dazwischen immer wieder Menschen, die sich mit Virtual-Reality-Brillen durch eine Parallelwelt tasten. Ein breiter kommerzieller Erfolg wird aus den Special-Interest-Entwicklungen wie dem Gänse-Game vermutlich nicht. Doch das Festival "A Maze." hat sich innerhalb der Games Week als Spielwiese für kuriose, abseitige und besonders kunstvolle Videospiele entwickelt. Zum siebten Mal findet das Festival für Indiegames und Medienkunst mit Spielcharakter in Berlin nun statt. Der Großteil, aber längst nicht alles, spielt sich hier auf Bildschirmen ab. "Wobble Garden" etwa ist ein Spielfeld mit Sensoren, die von leuchtenden LED-Ringen umgeben sind. Jeder Spieler bekommt eine Farbe zugewiesen und soll möglichst schnell die Sensoren berühren, die in seiner jeweiligen Farbe leuchten. Schon bald wickeln die Teilnehmer die Arme umeinander wie beim Klassiker "Twister". Das Image vom einsamen, introvertierten Gamer scheint hier auf die Besucher nicht zuzutreffen - dafür kommen Liebhaber und -entwickler aus der ganzen Welt auf die "A Maze.", um gemeinsam Spaß am Spiel zu haben.

Spiele, die nachdenklich machen

Manche Exponate sind einfach ein witziger Zeitvertreib, wie das frivole Penis-Abenteuer "Genital Jousting". Viele Beiträge bieten aber weit mehr als das. Zum Beispiel "1977 Radio Aut": Die interaktive Geschichte basiert auf der Biografie des Sizilianers Peppino Impastato und seinem lebenslangen Kampf gegen die Mafia. Immer wieder muss der Spieler sich fragen: Stellst du dich gegen deine eigene Familie? Wie viel bist du bereit zu riskieren? "Bei vielen Spielen auf dem Festival geht es weniger darum, zu gewinnen oder ein bestimmtes Ziel zu erreichen", so Nike Wilhelms, Pressesprecherin der "A Maze.". "Games können Denkanstöße geben und helfen zu verstehen, welche Meinung man zu bestimmten Themen hat", sagt Thorsten S. Wiedemann, Gründer und Direktor des Festivals. Er beobachtet, dass Indiegames sich vermehrt heiklen Themen widmen und politischer geworden sind.

Auf der "A Maze." im Rahmen der Games Week Berlin gibt es kuriose und abseitige Videospiele

Ungewöhnliche Erzählmethoden

Das zeigt sich etwa im Fall des tschechischen Spiels "Attentat 1942": Es erzählt vom Zweiten Weltkrieg aus der Sicht von Überlebenden, und zwar in einer außergewöhnlichen Mischung aus interaktiver Graphic Novel und Interviews mit Zeitzeugen. Das Spiel hat bereits mehrere Preise gewonnen, doch bei der "A Maze." ist nur ein Trailer zu sehen. Neben dem Bildschirm liegt ein Zettel mit dem Hinweis, dass das Game in Deutschland zensiert worden ist, da Nazi-Symbole darin zu sehen sind. Um das Thema Zensur von Videospielen in Deutschland wird es passend dazu in einem Talk am Samstag gehen. Überhaupt lohnt ein Blick in das Rahmenprogramm für alle, Lust auf mehr als bloßes Gaming haben. So gibt es Workshops zu Themen wie Musik und Storytelling, Touren durch die Ausstellung mit den Künstlern und abends Konzerte mehrerer Bands. Die "A Maze." Läuft noch bis Sonntag, 29. April. Urban Spree, Revaler Str. 99, Berlin-Friedrichshain, Freitag und Samstag 10-03 Uhr, Sonntag 12-18 Uhr.