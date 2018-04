Der riesige landeseigene Großmarkt an der Beusselstraße muss modernisiert werden. Einen Verkauf an die Lebensmittel-Händler blockte die Wirtschaftssenatorin ab. Stattdessen drängt sie auf einen neuen Chef – und lädt die mehr als 300 Kaufleute zu Gesprächen.

Stäblein selbst wurde da schon deutlicher. "Seit Anfang der Woche ist mir bekannt, dass die Wirtschaftssenatorin mit meiner Leistung nicht zufrieden ist. Was genau der Kritikpunkt ist, kann ich nicht sagen", erklärte der Unterfranke am Donnerstag rbb|24. Er wisse bislang auch nur aus der Zeitung von der Absicht, ihn abzulösen.

Das 330.000 Quadratmeter große Gelände an der Beusselstraße in Moabit gehört seit 1965 dem Land Berlin. Das vermietet die Flächen an die Großhändler. Im vergangenen Jahr setzten diese in den Hallen dort Obst, Gemüse, Fleisch, Blumen, Fisch, Meeresfrüchte und Milchprodukte im Wert von etwa einer Milliarde Euro um. Peter Stäblein sagte am Donnerstag, er habe ein gutes Verhältnis zu den Marktunternehmern. Aber bei vielen steht er seit langem in der Kritik.

Mehrere Händler nannten rbb|24 deutlichen Modernisierungsbedarf, unter anderem bei Hygiene, Sicherheit auf dem Gelände und schnellem Internet. Sie kritisierten, dass es bei der Leitung keine Gesprächsbereitschaft für Vorschläge gebe. Seine Rolle als "Bauch Berlins" droht der Großmarkt langfristig zu verlieren - denn die großen Supermarktketten kaufen dort schon heute nicht mehr ein, weil sie ihre eigenen, riesigen Lager besitzen.