Audio: Inforadio | 23.04.2018 | Sebastian Schöbel

Landeskonservator warnt vor Radikalumbau des ICC - "Eine Qualität, die man nicht preisgeben sollte"

23.04.18 | 12:05 Uhr

Hat das ICC noch eine Zukunft? Um diese Frage wird seit Jahren gestritten. Dass das Gebäude umgebaut werden muss, um weiter nutzbar zu bleiben, ist klar. Doch Berlins oberster Denkmalschützer ist gegen radikale Eingriffe. Von Sebastian Schöbel



Dass das Internationale Congress Centrum ICC nicht Opfer der Abrissbirne wird (wie die Messe Berlin es gerne hätte), hat der Senat bereits beschlossen. Natürlich "müssen die Schadstoffe erst mal raus", sagte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller und meinte damit das in den 1970er Jahren verbaute Asbest. Ende 2018 soll die Sanierung ausgeschrieben werden, so Müller im Januar, 200 Millionen Euro hat der Senat dafür bereitgestellt. Nach der Sanierung soll das ICC dann für eine weitere Nutzung fit gemacht werden. Müller kann sich "gemischtes Messe- und Kongressgeschäft, mit Hotellerie oder anderen Flächen" vorstellen. Wirtschaftssenatorin Ramona Pop kann sich das ICC zudem als Kulturstandort vorstellen. Ihre Verwaltung erstellt aktuell ein Nutzungskonzept, das bald dem Abgeordnetenhaus vorgelegt werden soll. Eine Option wird darin definitiv fehlen: "Keine Shoppingmall", so Pop. Die CDU wiederum fordert, dass eine Betriebsgesellschaft für die Sanierung, Vermarktung und den Betrieb des ICCs gegründet wird - das dann auch gleich umbenannt werden soll, in "Innovations- und Congress Centrum", so die CDU in einem Antrag, der am Montag im Abgeordnetenhaus diskutiert wird. "Zur Verdeutlichung des ihm dann endlich neu eingehauchten Lebens."



Mehr zum Thema dpa/Schoening Müller: Kongresszentrum bleibt erhalten - Berliner ICC soll spätestens 2019 saniert werden Seit Jahren gammelt das asbestbelastete ICC neben dem Berliner Funkturm vor sich hin, mindestens so lange wird über dessen Zukunft gestritten. 2019 will der Senat die Sanierung des "Ufos" starten. Das nötige Geld dafür aber hat er noch nicht beisammen.

"De jure ist das ICC ein Denkmal"

Dass das ICC weiter als Messe- und Kongressstandort genutzt werden soll, will auch Berlins oberster Denkmalschützer Jörg Haspel. Der Landeskonservator stellt im Gespräche mit dem rbb allerdings klar: "De jure ist das ICC ein Denkmal, es erfüllt die Kritierien des Denkmalschutzgesetzes." Und zwar nicht nur außen, entlang der futuristischen (recht verdreckten) Fassade, sondern auch im Innenbereich. Damit müsse, so Haspel, die künftige Nutzung des ICC auch "mit der Denkmalpflege ausgehandelt werden". Dass das ICC nicht in der Berliner Denkmalliste steht, spiele keine Rolle, sagt Haspel. In den einschlägigen Handbüchern sei es verzeichnet.

Gerade der Innenbereich aber gilt bei Experten der Messe- und Veranstaltungsbranche als Problem: Nicht nur die Haustechnik ist veraltet, auch die Raumaufteilung entspricht nicht den modernen Ansprüchen. Gegen maßvolle Veränderungen habe er auch nichts einzuwenden, sagt Haspel. Allerdings: Zu radikal dürften die Umbaumaßnahmen nicht werden. Der spezielle Charakter des ICC werde schließlich auch "über das Innere vollzogen". Vom langgezogenen Tresenflur im Erdgeschoss bis zu den Fallblattanzeigern und den Neonschildern: All das mache das Wesen des Gebäudes als "niedergegangenens Raumschiff ebenso aus wie das Äußere, meint Haspel. "Auch unter Marketinggesichtspunkten ist das eine Qualität, die man nicht leichtfertig preisgeben sollte."

Letzter Spaziergang durch das ICC

Ein Blick unter die hydraulisch höhenverstellbare Bühne zeigt, warum das ICC auch den Spitznamen "Raumschiff" trägt.

Doch während vorne die Musik spielt, wird hinten ausgeräumt. Hinter dieser Tür...



... ist die Küche. Verlassen.



Alles ist sauber geputzt, als würde es hier schon morgen weitergehen.



Auch in den Aufzügen fährt man an diesem letzten Tag allein auf und ab. Die ICC-typische Informationstafel ist abgeschaltet.



Hier hätte man noch einmal einen guten Ausblick zurück, auf ein Foto von den Bauarbeiten in den 70er Jahren.

Die vielen Freiflächen im ICC beherbergen Sitzecken, die in den Konferenzpausen gerne für den ein oder anderen Plausch einluden. Oder zum Blick auf das Verkehrschaos auf der Autobahn.



Fahrt zum Pullman-Restaurant im Kopfteil des ICC.



Die rund 300 Quadratmeter große Lounge bietet einen herrlichen Ausblick auf die Neue Kantstraße, den Messedamm und die Masurenallee. Doch eine Mitarbeiterin auf dem Gang verrät: Hier wurden vor der Schließung schon länger keine Gäste mehr bewirtet.

Fahrt hinab ins Erdgeschoss. Der eigentümliche Retro-Teppich schluckt fast alle Schrittgeräusche, man schleicht beinahe durch das riesige Gebäude.



Im hinteren Teil des ICC steht ein Modell des Gebäudes. Eine Plakette ehrt die beiden Architekten, Ralf Schüler und seine Frau Ursulina Schüler-Witte.



Auf dem "Boulevard", dem langen Eingangsfoyer, finden sich überall kleine Räume.



So wie dieses Café.



Abstieg durch ein Treppenhaus. Aus dem richtigen Winkel betrachtet wirkt fast jede Ecke des ICC wie die Kulisse eines Science-Fiction-Films.



Rote (und blaue) Leuchtdioden weisen uns den Weg zum Ausgang.



Ein letzter Blick von drinnen nach draußen. In das ICC hinein werden so bald wohl nur noch Bauarbeiter dürfen - zum Sanieren oder Abreißen, wir werden es sehen. Vom rbb aus haben wir jedenfalls einen guten Blick und behalten die "Gebäudemschine" im Auge. Zum Artikel | Weitere Bildergalerien

Play Pause Fullscreen































Charme der 70er als Alleinstellungsmerkmal

Vor zu radikalen Änderungen am Gebäude warnt Haspel daher mit Nachdruck: Das Nutzungskonzept müsse sich dem ICC anpassen, nicht umgekehrt. Er wolle kein "Museum für die Kongresstechnik der 1970er Jahre", so Haspel. "Es wird auch Veränderungen geben." Aber alles, was die Einzigartigkeit des Baus zerstört, werde bei ihm auf Ablehnung stoßen. Denn ohne seine Alleinstellungsmerkmale, so Berlins Landeskonservator, werde das ICC auch nur schwer vermarktbar und damit wirtschaftlich lebensfähig sein. "Tatsache ist, dass das ICC als Ort für Berlin und über die Grenzen Berlins hinaus unvergleichlich ist, auch verglichen mit anderen Kongressangeboten, die wir in der Stadt haben. Diese Zugkraft will auch die Denkmalpflege erhalten."

Das ICC nahe des Funkturms wurde 1979 eröffnet und gehört zu den markantesten Gebäuden im ehemaligen Westteil Berlins. Seit Frühjahr 2014 ist es geschlossen, zwischenzeitlich waren dort Flüchtlinge untergebracht.



Raumschiff ade

Bild: dpa-Zentralbild Das Internationale Congress-Centrum ICC hat wegen seines futuristischen Designs immer wieder für Vergleiche mit einem Raumschiff gesorgt. Gelandet ist es 1979 an der Neuen Kantstraße in Berlin-Charlottenburg.



Bild: dpa Der 320 Meter lange Bau aus der Luft gesehen: Für die einen ein "Raumschiff", für die anderen das "Flaggschiff" des Kongress-Geschehens. Das schmale Grundstück zwischen Messegelände und A 100 bestimmte die Form des Gebäudes mit. Innen gibt es auf vier Ebenen Platz für Großveranstaltungen jeder Art.



Bild: dpa-Zentralbild Von Westen aus betrachtet ist das ICC ein Blickfang im Wortsinn. "Halle Größenwahn", wie sie von bösen Zungen genannt wurde, vereinte viele Superlative: Bis dahin nicht gekannte Baukosten von 924.269.083,84 D-Mark verschlang der Bau aus Stahlbeton....das ICC ist eines der größten Kongresszentren weltweit.



Bild: dpa-Zentralbild ... im größten der insgesamt 80 Säle des ICC, dem Saal 1, haben 5.000 Zuschauer Platz. In den kleinsten passen übrigens nur 20. Die Säle lagern auf Puffern aus Neopren, die Erschütterungen und damit Lärm von außen abfangen.



Bild: dpa Zur Eröffnung am 2. April 1979 (nach nur vier Jahren Bauzeit) saß in der 1. Reihe viel Politprominenz: Bundespräsident Walter Scheel (2. v.l.), mit Berlins damaligem Regierenden Bürgermeister Dietrich Stobbe und dessen Frau Ilse.



Bild: dpa Die Bühne war nicht minder prominent besetzt: Die Berliner Philharmoniker unter Leitung des legendären Herbert von Karajan.



Bild: dpa Der Bundespräsident höchstpersönlich eröffnet anschließend das neue Kongresszentrum mit launigen Worten: "...ein Saal jagt gewissermaßen den anderen...". Der damals amtierende Bundeskanzler Helmut Schmidt sagte über das neue Bauwerk, es sei "nicht ganz so schlimm wie die Dortmunder Westfalenhalle".



Solche Geringschätzung traf Architekt Ralf Schüler, der gemeinsam mit seiner Frau Ursulina Schüler-Witte die Pläne für den monumentalen Bau machte. Es war das größte Projekt des Architekten-Paares, das zeitgleich auch den "Bierpinsel" in Steglitz entwarf.



Dennoch gilt das ICC als eines der bedeutendsten Bauwerke der 70er Jahre - mit komplexem Innenleben. Auf der Foyer-Ebene stehen fünf Foyers für Fachausstellungen zur Verfügung. Außerdem zahlreiche Tagungsräume. Ein besonderer Blickfang ist der langezogene Counter.



Bild: Imago Verbunden werden die Ebenen durch breite Treppen. Sie bieten Platz für die vielen Menschen, die sich in dem Gebäude aufhalten können: Bis zu 14.000 Besucher finden im Inneren des ICC Platz.



Bild: Imago Anzeigetafeln im Neon-Design der 70er Jahre weisen den Weg - und verleihen dem ICC die Atmophäre eines Bahnhofs oder Flughafens.



Bild: imago stock&people Die Außen-Treppenhäuser zum Übergang zwischen den Ebenen sind in runden Türmen untergebracht. Dass sie außen sind, hat seinen Sinn: Auf diese Weise wird der Innenraum vor dem Verkehrsalärm von Stadtautobahn und Messedamm geschützt.



Bild: dpa-Zentralbild Die dreistöckige Fußgängerbrücke über den Messedamm verbindet das ICC mit den Messehallen. So können Messehallen und ICC als Mammut-Raum für die gleiche Großveranstaltung gebucht werden.



Bild: dpa-Zentralbild Die Fassade aus Aluminium sollte dem Bau etwas Leichtes geben. Und die Lamellen den abweisenden Eindruck einer geschlossenen Wand vermeiden.



Bild: Imago Kreisrunde Druchbrüche durch die Betonfassade erwecken von innen manchmal auch den Eindruck, man befinde sich auf hoher See.

Bild: imago stock&people Die große Fußgängerunterführung an der Kreuzung Messedamm/Masurenallee sollte ursprünglich an die damalige U-Bahnlinie 1 angeschlossen werden. Diese Pläne wurden später verworfen.



Bild: imago stock&people Rund und futuristisch: Die Reihe der Kassenschalter am ICC. Über mangelnde Besucherzahlen konnte sich der Betreiber, die Messe Berlin, nie beklagen: Das ICC galt im Vergleich zu anderen Kongresszentren immer als überdurchschnittlich gut gebucht.



ICC bei Nacht © dpa | Bild: dpa-Zentralbild Trotzdem wird seit Jahren über einen Abriss des ICC diskutiert. Als Gründe werden vor allem die hohen Betriebskosten genannt. Die Asbestbelastung ist dagegen nicht so groß wie zunächst befürchtet und deshalb als Argument vom Tisch. Die Architektin Ursulina Schüler-Witte vermutet hinter den Abrissplänen einen Racheakt für den Abriss des Palastes der Republik.



Bild: dpa Das ICC beim Festival of Lights im Oktober 2013 - zum letzten Mal bunt von außen angestrahlt, bevor auch drinnen die Lichter ausgehen.



Bild: Uwe Schramm Der Grafiker Uwe Schramm entwarf einst mehrere 3-D-Modellanischten des ICC für die Messe Berlin.

Bild: Uwe Schramm Hier ein Blick in das Innenleben...

Bild: Uwe Schramm ... mit Legende.

Bild: Uwe Schramm

Bild: Uwe Schramm Computerspielästhetik: Bei Designer Uwe Schramm wird das ICC zur virtuellen Spielwiese. Weitere Bildergalerien Play Pause Fullscreen