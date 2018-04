dpa/Ralf Hirschberger Audio: Antenne Brandenburg | 28.04.2018 | Björn Haase-Wendt | Bild: dpa/Ralf Hirschberger

Publikumstage auf der ILA starten - Den Blick immer zum Himmel

27.04.18 | 21:57 Uhr

Flugzeuge, Hubschrauber und Drohnen – bereits seit Mittwoch ist Selchow bei Schönefeld das Zentrum der Luftfahrtbranche. An diesem Wochenende dürfen nun alle Besucher die Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung (ILA) erkunden. Von Björn Haase-Wendt.

Wer derzeit rund um den Flughafen BER unterwegs ist, könnte meinen, der Hauptstadtflughafen sei überraschenderweise geöffnet worden. Doch das wäre wohl zu viel der guten Hoffnung. Für den regen Flugverkehr am Himmel über Selchow bei Schönefeld sorgt seit Mittwoch die Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung (ILA). Bislang durfte nur das Fachpublikum die Messe besuchen, an diesem Wochenende ist sie für alle geöffnet. Und schnell wird klar: Das Motto der ILA könnte "größer, schneller, weiter" lauten. Denn die Messe überbietet sich in ihren Dimensionen. Das beginnt schon beim Airbus A380, der besichtigt werden kann.

Einer der Publikumslieblinge: der Airbus A380 von Emirates | Bild: rbb/Björn Haase-Wendt

Erkundungstour im Airbus A380

"Willkommen an Bord unseres A380", sagt Nilufar Deshmeh. Sie ist eine der Flugbegleiterinnen an Bord der Emirates-Maschine und führt die Messebesucher durch den riesigen Airbus. An den Publikumstagen darf hier alles angeschaut werden: von der Bordküche über die Bar bis zur Spa-Dusche, die sonst eigentlich nur Erste Klasse-Fluggäste zu sehen bekommen. "Wir fliegen ja täglich mit dem Flugzeug und vergessen manchmal, wie toll es ist", sagt die Flugbegleiterin und freut sich, dass jetzt jeder hineinschauen kann: "Dass Passagiere, die sonst in der Economy fliegen, die Möglichkeit haben, sich die Business- und Firstclass anzuschauen." Bereits an den Fachbesuchertagen waren die Schlangen vor dem A380 entsprechend lang. Allein bis Freitagmittag hatten rund 4.500 Menschen das Flugzeug auf der ILA besichtigt. Einer von ihnen ist Andreas Möller, der extra aus Niedersachsen zur ILA angereist ist: "Manches davon hat man nicht zu Hause, sage ich ganz ehrlich. Das ist schon eine Nummer für sich."

200 Fluggeräte am Boden und in der Luft

Am Samstag und Sonntag gibt es über 200 Flugzeuge, Hubschrauber und Drohnen am Boden und in der Luft zu sehen. Für große Überraschung sorgte die Antonov AN225, die am Dienstag am BER gelandet war und bis zum Sonntag zu sehen ist. Es ist das bis heute größte und schwerste im Einsatz befindliche Flugzeug der Welt und erst seit kurzem nach einer langen Wartung wieder im Flugbetrieb. "Wir haben eine Einladung von den Organisatoren erhalten und wollen hier zeigen, welche hervorragenden Fähigkeiten unsere Maschine hat", sagt Andriy Blagovisniy von Antonov Airlines. Daneben warten auf die Besucher noch weitere Riesen der Luftfahrt. "Wir erwarten die Beluga, das Transportflugzeug mit dem weltweit größten Ladevolumen und die Boeing 747-800, das längste Verkehrsflugzeug der Welt", kündigt Messesprecher Wolfgang Rogall an. Letztere ist nur am Samstag zu sehen und wurde vor sechs Jahren auf den Namen "Brandenburg" getauft. Jetzt ist es der erste Jumbojet in der neuen Lufthansa-Lackierung.

Ein seltener Einblick: das Cockpit der Antonov AN225 | Bild: rbb/Björn Haase-Wendt

"Rein in die Flugzeuge und ins Cockpit schauen"

Besonders für Flugzeugbegeisterte lohne sich der Besuch, die Kamera sollte auf jeden Fall mit eingepackt werden, sagt Jakob Wert. Er ist erst 16 Jahre alt und berichtet für ein Online-Luftfahrtmagazin von den Luftfahrtmessen der Welt. Er empfiehlt, "in die Flugzeuge zu gehen, Fotos zu machen und ins Cockpit zu schauen." Jakobs Tipp: die Globemaster der US Air Force – der sogenannte "Brummi der Lüfte". "Sehr oft wenn die US Air Force nach Afghanistan beispielsweise fliegt, machen sie eine Zwischenlandung in Deutschland an diversen Flughäfen. Von daher ist die Globemaster ein Flugzeug, das eine große Rolle spielt für Deutschland", erklärt der 16-Jährige.

Flugprogramm in der Luft

Daneben gibt es täglich von 10 bis 18 Uhr unzählige Flugshows und Einsatzvorführungen von der Bundeswehr bis zu den Kunstfliegern - unter anderem die Show der spanischen Nationalstaffel Patrulla Águila - und eine Vorführung des Transporthubschraubers Sikorsky CH-53K King Stallion. Er wird beispielsweise eine vollautomatische Landung und einen Rückwärtsflug zeigen.

Auf den Spuren von Alexander Gerst

Auch die Raumfahrt darf an den Besuchertagen nicht fehlen. Dort steht alles im Zeichen der zweiten Weltraummission von Alexander Gerst. Auch wenn der deutsche Astronaut nicht selbst auf der ILA ist, können die Besucher bereits erleben, was er auf der Internationalen Raumstation machen wird. Unter anderem in der Raumfahrthalle, sagt Walter Pelzer vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt: "In der Columbus-Station, das ist der Ort, wo fast alle Experimente durchgeführt werden, da gibt es entsprechende Beschreibungen, welche Experimente stattfinden sollen." Mit Karten und Zusatzinformationen wird erläutert, welche Probleme auf der Erde mit diesen Experimenten gelöst werden sollen.

Anreise am besten mit der Bahn

Auch wenn für die ILA extra Parkplätze am Messegelände und der Autobahn A113 eingerichtet wurden, empfiehlt die Messeleitung die Anreise mit der Bahn. „Vom U-Bahnhof Rudow, dem Bahnhof Schönefeld und dem S-Bahnhof Schichauweg fahren kostenlose Shuttlebusse direkt zum Messegelände“, sagt Messesprecher Wolfgang Rogall. Doch auch dort sollten die Besucher Wartezeiten einplanen. Denn wer auf das Gelände will, muss eine Sicherheitskontrolle wie am Flughafen durchlaufen. Tickets kosten für Erwachsene 22 Euro, ermäßigt 14 Euro.

Die Schau der Superlative

Bild: dpa/Ralf Hirschberger Rund 1.100 Aussteller aus 41 Ländern zeigen in Schönefeld ihre Neuheiten aus Luft- und Raumfahrt. Zu sehen sind rund 200 Fluggeräte von großen Transport- und Passagierflugzeugen bis zu wendigen Drohnen.

Bild: dpa/Britta Pedersen Besucher können sich etwa Tarnkappen-Kampfjets der US-Streitkräfte ansehen ...

Bild: rbb/Haase-Wendt ... oder auch die Triebwerke eines Eurofighters genau inspizieren.

Bild: rbb/Haase-Wendt Sie ist das größte und schwerste im Einsatz befindliche Flugzeug der Welt: die Antonov AN225. Die Maschine ist nach langer Wartung erst seit Kurzem wieder in Betrieb.

Bild: rbb/Björn Haase-Wendt Und so sieht das Cockpit der gigantischen Antonov aus. Die Maschine war am Dienstag in Schönefeld gelandet.

Bild: rbb/Haase-Wendt Bei der ILA dürfen die Besucher ganz nah ran – wie hier an der Maschine von airBaltic.

Bild: rbb/Haase-Wendt Einer der Publikumslieblinge: der Airbus A380 von Emirates.

Bild: rbb/Björn Haase-Wendt Auch die Bundeswehr, größter Einzelaussteller der ILA, interssiert sich offenbar für den luxuriösen Airbus.

Bild: rbb/Haase-Wendt Das bekommen sonst nur die Erste-Klasse-Fluggäste von Emirates zu sehen - auf der ILA darf jeder mal einen Blick in die Luxus-Kabinen werfen.

Bild: rbb/Haase-Wendt Zur ILA gehören natürlich auch die Flugshows - wie hier von den Hubschraubern der Bundeswehr.

Bild: dpa/Ralf Hirschberger Fallschirmspringer einer Spezialeinheit der Bundeswehr zeigen ihr Können.

Bild: dpa/Ralf Hirschberger Ein Boeing CH-47 Chinook Transporthubschrauber zeigt auf der ILA seine Einsatzmöglichkeiten.

Bild: dpa/Ralf Hirschberger Am beeindruckendsten dürften aber die Flugkünste der spanischen Patrulla Aguila gewesen sein.



Sendung: Antenne Brandenburg, 28.04.2018

Zurück zum Artikel | Weitere Bildergalerien Play Pause Fullscreen