Bild: dpa/Hirschberger

ILA mit Ausstellung und Flugprogramm - Lärmender Luftkampf über dösendem BER

25.04.18 | 06:21 Uhr

Lautes Knattern von Hubschraubern und infernalischer Lärm von Düsenflugzeugen. Genau das, nämlich ein aufsehenerregendes Flugprogramm, dürfte in der letzten Aprilwoche etwa 150.000 Besucher zur Luftfahrtmesse ILA locken. Von Johannes Frewel

Wenn die Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung am Mittwoch beginnt, kommt wenigstens mal etwas Betrieb auf das Gelände des bisher gescheiterten Flughafens BER. Auf der Südbahn des Flughafens im Dornröschenschlaf starten und landen damit zumindest am letzten Aprilwochenende Flugzeuge - zu Vorführungen aus dem Flugprogramm. Die ILA, die in diesem Jahr von 25. Bis 29. April in Selchow in unmittelbarer Nachbarschaft zum BER läuft, gilt als deutsches Schaufenster für die internationale Luft- und Raumfahrtbrache und zugleich als größte Industriemesse in Ostdeutschland. Berlin und Brandenburg sind mit den großen deutschen Zentren der Luftfahrtindustrie in Hamburg und München zwar nicht vergleichbar, doch immerhin finden hier 17.500 Menschen Arbeit in dieser hochspezialisierten Industrienische.

Mehr zur ILA ILA 2018 - Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung Wann: 25., 26., und 27.4. für Fachpublikum, 28. und 29.4. für Privatbesucher Wo: Am Flughafen Schönefeld in Selchow (Brandenburg) Was: 1.000 Anbieter aus 37 Ländern zeigen Fluggeräte, Flugshows und mehr Wie viel: Tageskarte 22, ermäßigt 14 Euro



Startschuss für Eurofighter-Nachfolger

Von Mittwoch bis Sonntag zeigen die Hersteller, von welchen Produkten sie sich Umsatz und Zukunft erhoffen. Dazu gehören etwa elektrisches Fliegen, klassische Düsentriebwerke mit 75 Prozent weniger Lärm oder auch weitgehend autonom fliegende Geräte für den zivilen wie für den militärischen Sektor. Insgesamt werden mehr als 200 Fluggeräte gezeigt. ILA-Partnerland ist in diesem Jahr Frankreich. Erwartet wird der Startschuss für die Entwicklung eines modernen deutsch-französischen Kampfjets, der langfristig den Eurofighter ablösen soll. Das Kampfflugzeug wird bisher von Rüstungsunternehmen in Deutschland, Italien, Spanien und Großbritannien gebaut. Seinen Erstflug hatte es 1994 – nicht nur angesichts des technischen Fortschritts ist das lange her. Auch der Brexit dürfte die politischen Gewichte in Europa Richtung Berlin und Paris verschieben. Wer den Auftrag zum Bau des Milliardenprojekts bekommt, ist noch unklar. Spekuliert wird über ein mögliches Entwicklungskonsortium der Rüstungssparten von Airbus und Dassault.

Die Bundeswehr prägt das Erscheinungsbild der ILA

Die aktuellen milliardenschweren Beschaffungspläne des Bundesverteidigungsministeriums lockt nicht nur die Defense-Abteilungen europäischer Luftfahrtfirmen zur ILA. Die US-Wettbewerber Boeing und Lockheed Martin werben für die Fähigkeiten ihrer Systeme. Da die Verteidigungsbudgets in den vergangenen Jahren eng waren, leidet die europäische Rüstungsindustrie unter Abwanderung. Ingenieure wachselten in die zivile Luftfahrt, die mit ihrem Wachstum bessere Karrierechancen verspricht. Wohl auch deshalb machen nicht nur der Militärtransporter Airbus A 400, sondern auch andere Rüstungsprojekte Probleme. Da die Eurodrohne einen sehr langen Anlauf braucht, soll vorerst bei einem israelischen Anbieter ein erprobtes und funktionierendes Konkurrenz-Modell geleast werden. Zwar ist nur etwa ein Drittel der ILA-Aussteller militärisch, doch prägt die Bundeswehr als größter Aussteller mit Dutzenden ihrer Maschinen und Gerät das Erscheinungsbild der ILA. Allerdings – nicht alle grün-oliven Ausstellungsstücke, die mit dem Tieflader kamen, sind noch flug- und einsatzfähig.

Bis zum Himmel und noch viel weiter

Bild: Messe Berlin GmbH Die erste ILA, damals noch Internationale Luftschiffahrt Ausstellung, fand 1909 in Frankfurt am Main statt. Aufgrund des Erfolgs wurde die Messe 1912 in die Ausstellungshallen am Zoo in Berlin verlagert. Die Internationale Luft- und Raumfahrtsaustellung (ILA) ist heute die bedeutendste Fachmesse der Luftfahrtsindustrie in Deutschland und eine der wichtigsten weltweit. Die ILA findet dieses Jahr vom 25.-29. April statt.



Bild: Messe Berlin GmbH Der erste Weltkrieg unterbrach die jährliche Ausstellung, bis 1928 wieder eine am Berliner Funkturm stattfand. Ein Werbeplakat kündigte die Ausstellung auf Englisch an.



Bild: Messe Berlin GmbH Auf der ILA gibt es alle zwei Jahre ein umfangreiches Programm: neue Modelle werden vorgestellt, Flugshows finden statt und historische Modelle werden gezeigt. Die Zuschauer konnten zum Beispiel im Jahr 2002 Modelle wie den Airbus A300-600ST Beluga bewundern.

Bild: dpa/Kumm Von Jahr zu Jahr ist die ILA größer geworden. So kamen 1994 schon 140.000 Zuschauer auf das Gelände des Flughafens in Schönefeld. Die Flugshows sind bis heute ein Höhepunkt für die Besucher.



Bild: Messe Berlin GmbH Die Kunstflugstaffel "Patrouille Suisse" der Schweizer Luftwaffe begeisterten die Menschen auf der ILA 2016 mit waghalsigen Formationsflügen.



Bild: dpa/Kumm Die Besucher der ILA können sowohl zivile Flugzeuge bewundern, als auch militärische Modelle. Laut wird es auf jeden Fall. Seit 1992 findet die Schau nicht mehr jedes Jahr, sondern in zweijährigem Rhythmus statt.



Bild: dpa/Kumm 2006 schwebte ein Rolly Royce Triebwerk des A 380 über die Köpfe der Menschen. Der Airbus war erstmals auf der ILA zu sehen.



Bild: Messe Berlin GmbH Das Südgelände des Flughafens Berlin-Schönefeld bietet genug Platz für Aussteller und Besucher. Wie Ameisen schlängeln sich die Menschen um die Ausstellungsstücke.



Bild: Messe Berlin GmbH Aber nicht nur Flugzeuge sind zu sehen. Auch Prominenz lässt sich gelegentlich blicken. 2008 begrüßte Bundeskanzlerin Angela Merkel, im Rahmen der Sonderschau: "60 Jahre Luftbrücke", den US-Luftbrücken Veteran Gail Halvorsen.



Bild: dpa/Kumm Halvorsen war der erste Pilot der vor der Landung im US-Sektor Berlins Süßigkeiten an kleinen Fallschirmen abwarf - sogenannte Rosinenbomber. In Reminiszenz daran verteilte er Schokolade an die Besucher der ILA - und hatte sichtlich Freude daran. | Weitere Bildergalerien | Link zum Artikel | Sendung: RadioBerlin, 25.04.2018, 10:00 Uhr Play Pause Fullscreen



















Es präsentieren sich 58 Anbieter aus der Region

In Brandenburg sind Rolls Royce und Boeing Leuchttürme der Luftfahrtindustrie. Sebastian Scheiding, Geschäftsführer der Astro- und Feinwerkstechnik Adlershof, lobt vor allem den britischen Konzern, der in der Region zunehmend hochspezialisierte Zulieferer und Forschung um sich schart. Scheidings Unternehmen baut in Berlin Steuerungskomponenten für Kleinsatelliten. Die Region Berlin-Brandenburg hat sich zur Fertigungsnische für solche Satelliten entwickelt, etwa zur Beobachtung von Umweltverschmutzung und Klimawandel. Auf der ILA präsentieren sich 58 Firmen und Forschungsinstitute aus Berlin und Brandenburg. Darunter der Flugzeugbauer Stemme, der ein Segelflugzeug präsentiert, das eine Stunde elektrisch fliegt oder sich mit Elektromotor zum Segelflug mehrfach selbst in die Höhe schrauben kann.

Um die Kosten der Schau gibt es immer wieder Streit

Die ILA ist zwar ausgebucht, doch zu den lukrativen Highlights der Messe Berlin gehört die Veranstaltung dennoch nicht. "Das liegt im Wesentlichen daran, dass die Durchführung einer Luftfahrtmesse aus unternehmerischer Sicht nicht wahnsinnig befriedigend ist", verrät Messechef Christian Göke. Wer die sehr hohen Kosten der ILA zahlen soll, ist immer wieder Streitpunkt zwischen Bund, Berlin, Brandenburg, Luft- und Raumfahrtverband BDLI, Flughafengesellschaft mit drei unterschiedlichen Gesellschaftern, Messegesellschaft sowie dem Bundesverkehrs- und dem Verteidigungsministerium.

