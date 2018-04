Der Cannabis-Anbau in Deutschland stockt, weil Unternehmen hierzulande keine Erfahrungen haben: Jahrelang war die Pflanze, die auch medizinisch eingesetzt wird, verboten. In Berlin tauscht man sich jetzt aus, wie man trotzdem Geschäfte damit machen kann.

Der weltweit zweitgrößte Markt für Cannabis könnte nach den USA in Deutschland entstehen. Dafür müsse man hierzulande anfangen können, Cannabis zu produzieren, "damit wir da nicht wieder einen Zukunftsmarkt verpassen." Dieser Ansicht ist Georg Wurth. Er ist Geschäftsführer des Deutschen Hanfverbands und einer der Redner auf der Internationalen Cannabis Business Conference (ICBC). Die Konferenz startete am Mittwochabend in Berlin im Maritim ProArte Hotel in der Friedrichstraße in Mitte.

Deutschland hätte Chancen auf einen großen Cannabis-Markt, weil es weltweit noch nicht so viele Länder gibt, in denen Cannabis als Medizin erhältlich sei, so Wurth. Der Markt in Kanada sei derzeit viel größer; auch in Israel gebe es einen Markt, "die haben schon viele Jahre diese Cannabis-Programme", so Wurth im rbb-Inforadio. "Und bei uns geht es gerade erst los – und es gibt bei uns steile Steigerungsraten."

Das Problem hierzulande: Deutsche Unternehmen könnten sich an Ausschreibungsverfahren zum Anbau von Cannabis noch gar nicht beteiligen. Denn: Bei den Ausschreibungen würden Anbau-Erfahrungen vorausgesetzt, die deutsche Unternehmen gar nicht haben können. "Weil das bisher verboten war", so der Cannabis-Experte. "Die müssen sich also mit anderen Unternehmen zusammentun." Dafür sei die Konferenz eine gute Möglichkeit.