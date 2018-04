Leerstehende Häuser in Berlin

Müll, Ratten, eingetretene Wohnungstüren: In einem einstmals prächtigen Haus im Berliner Wedding herrschen unglaubliche Zustände. Seit mehr als 20 Jahren verkommt die Immobilie. Alle Versuche, dagegen vorzugehen, scheiterten. Nun gibt auch der letzte Mieter auf. Von Ansgar Hocke

Das Haus Lüderitzstraße Ecke Kameruner im Berliner Wedding verkommt von Tag zu Tag mehr: Wasserschäden an den Decken, offene Flurfenster, kaputte Briefkästen, die Treppenhäuser verdreckt, Einbruchsspuren an Wohnungstüren, hinter denen sich der Dreck häuft. "Ich bin der letzte legale Mieter hier", sagt Wolfgang Koch. Der Rentner ist stocksauer, doch ihm bleibt keine andere Wahl - Koch muss seine Sachen packen. "Zu oft habe ich den Behörden und dem Eigentümer gesagt, dass sich etwas ändern muss. Aber es reagiert keiner."

Altbauruine am Berliner Hindenburgdamm

Der 83-jährige Wolfgang Koch verlässt seine Weddinger Mietwohnung - nach mehr als 55 Jahren. Er hält es nicht mehr aus in dem Eckhaus, das seit 1996 allmählich verkommt. Zwar sind die Müllberge im Hof auf Veranlassung des Bezirksamtes abgeholt worden. Auch Rattenfallen wurden mittlerweile aufgestellt. Doch es gibt keinen Strom, keine Heizung, kein Wasser - das ist auf Dauer nicht auszuhalten. Und die Ratten sind von den Fallen im Hof lediglich verdrängt worden. Sie tummeln sich jetzt in den offenstehenden Wohnungen. In anderen Wohnungen leben Menschen aus osteuropäischen Ländern, vor allem aus Bulgarien, ohne offizielle Mietverträge.