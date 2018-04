Der Discounter Lidl hat mit dem Projekt "Lidl-Lebensräume" Anfang des Jahres ein nach eigenen Angaben "umfangreiches Artenschutzprogramm" gestartet. Auf 3.000 Quadratmetern legte das Unternehmen Blühwiesen "für mehr Bienenwohl" an. Insgesamt rund 20.000 Quadratmeter sollen deutschlandweit zur Rettung von Bienen genutzt werden. Das entspricht einer Fläche von drei Fußballfeldern. Recherchen des rbb-Verbrauchermagazins SUPER.MARKT belegen jedoch, dass das Lidl-Umweltprojekt von Fachleuten sehr kritisch beurteilt wird. Für Super.Markt hat Dr. Christoph Saure vom Büro für tierökologische Studien in Berlin das Projekt bewertet. Zwar sei jede Initiative gegen das Bienensterben gut, so der Experte, aber das sei nicht genug: "20.000 Quadratmeter hört sich viel an. Aber das sind zwei Hektar und das an verschiedenen Standorten verteilt. Das ist unter dem Strich doch sehr wenig, und den Wildbienen kann dadurch nicht oder nur wenig geholfen werden."

Außerdem verkauft Lidl im Rahmen dieser Aktion auch ein Bienenhaus für 28,99 Euro. Dr. Christoph Saure hat auch dies für SUPER.MARKT bewertet. Sein Fazit: Das Haus ist schlecht verarbeitet und die verwendeten Materialien sind nicht bienenfreundlich.

Ist die Wildbienenaktion von Lidl also in erster Linie eine geschickte Marketing-Idee, um das Image des Konzerns aufzupolieren? Prof. Ronald Freytag, Psychologe an der Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft (HMKW), ist sich sicher, dass die PR-Aktion auch dem Unternehmen selbst helfen soll: "Natürlich versucht Lidl auf diese Weise auch den Umsatz zu steigern, selbstverständlich. Sie versuchen, sich in ein positives Licht zu setzen, sie versuchen, dieses Thema für sich zu vereinnahmen, und sie wollen natürlich auf diese Weise auch mehr Menschen dazu bringen, zu ihnen zu gehen und einzukaufen."



