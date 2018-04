Bild: imago stock&people

Datenanalyse zum Wohnungsmarkt - Wo sich Berliner ihre Wohnungen nicht mehr leisten können

13.04.18 | 10:37 Uhr

In eine neue Wohnung umzuziehen, ist fast immer mühsam - in Berlin ist es dieser Tage außerdem: teuer. Eine Datenauswertung von rbb|24 zeigt, wie stark die Mieten allein 2017 angestiegen sind und wie groß die Unterschiede zwischen den einzelnen Bezirken sind.

In keiner anderen Großstadt der Welt sind die Preise für Immobilien im vergangenen Jahr so stark gestiegen wie in Berlin. Das ist das Ergebnis einer Studie des Beratungsunternehmens Knight Frank, die in dieser Woche Schlagzeilen machte. Die erzielten Kaufpreise haben sich demnach innerhalb eines Jahres um 20,5 Prozent verteuert - damit hat Berlin selbst boomende chinesische Städte hinter sich gelassen. Wie beliebt Berliner Immobilien international sind, zeigte zuletzt auch die neue Allianz des US-Milliardärs Warren Buffett mit einer Berliner Maklerfirma - Buffett gilt als einer der weltweit erfolgreichsten Investoren, offenbar setzt er darauf, dass sich die Preise in der Hauptstadt weiterhin nach oben schrauben werden.

85 Prozent der Berliner wohnen zur Miete

Was für den einen nach gutem Geschäft klingt, bereitet vielen anderen Sorge. 85 Prozent der Berliner wohnen in Mietwohnungen - und deren Preise haben sich in den vergangenen zehn Jahren in vielen Bezirken mehr als verdoppelt.

"Mietenwahnsinn widersetzen" ist das Motto einer Demonstration am Samstagmittag ab 14 Uhr am Potsdamer Platz. Aufgerufen dazu hat ein breites Bündnis von mehr als 180 Berliner Bürgerinitiativen und Vereinen. Die Mitglieder setzen sich gegen Verdrängung, Zwangsräumung und für soziales Wohnen ein. Wie eine Datenauswertung von rbb|24 zeigt, steigen die Mieten in Berlin weiter rasant an - wenn auch in den verschiedenen Stadtteilen unterschiedlich stark und auf unterschiedlichem Niveau. Die Daten zeigen auch: Schon jetzt können sich die Bewohner einiger Bezirke ihre Wohnungen eigentlich nicht mehr leisten.



Friedrichshain-Kreuzberg ist Spitzenreiter bei den Kaltmieten

Wie die folgende Zahlen aus dem Wohnungsmarktreport 2018 von Berlin Hyp und CBRE zeigen, wurde im vergangenen Jahr bei Mietangeboten die höchste Kaltmiete in Friedrichshain-Kreuzberg verlangt: durchschnittlich 11,90 Euro pro Quadratmeter waren es 2017 und damit zehn Prozent mehr als im Vorjahr. Den größten Preissprung im Vergleich zu 2016 gab es in Mitte, hier waren Wohnungen 12,9 Prozent teurer, der Mittelwert lag hier bei 11,8 Euro pro Quadratmeter. Vergleichsweise langsam, um 3,8 Prozent, stiegen die Mieten im Jahr 2017 dagegen in Neukölln, auf eine Kaltmiete von insgesamt 9,80 Euro pro Quadratmeter. Wer eine Wohnung im Bezirk Marzahn-Hellersdorf suchte, musste nur 7,30 Euro pro Quadratmeter zahlen.

Eher klein sind Wohnungen in Marzahn-Hellersdorf – dort müssen sich Mieter durchschnittlich mit 62 Quadratmetern Wohnfläche begnügen. Neu-Mieter in Neukölln haben im Schnitt 63 Quadratmeter zum Wohnen, berlinweit sind es im Mittel 72 Quadratmeter. In Charlottenburg-Wilmersdorf hatten die 2017 angebotenen Wohnungen sogar eine Größe von im Schnitt 86 Quadratmetern.



Wie großzügig viele Wohnungen in Charlottenburg-Wilmersdorf geschnitten sind, zeigt sich bei einem Blick auf die Rangliste Gegenden mit den größten und kleinsten Wohnungen. Zwar haben demnach Mieter in Dahlem am meisten Platz - im Schnitt 107 Quadratmeter - , auf den Plätzen zwei bis acht folgen jedoch ausschließlich Postleitzahlengebiete in Charlottenburg-Wilmersdorf. Rund um die Bitterfelder Straße in Marzahn-Hellersdorf und die Neuköllner Schillerpromenade lag die Größe der neu angebotenen Wohnungen bei nur 57 Quadratmetern. In Borsigwalde ist es mit im Schnitt 56 Quadratmetern so beengt wie nirgendwo sonst in der Stadt.

Die von Bezirk zu Bezirk unterschiedlichen Wohnungsgrößen schlagen sich auch auf die Gesamtmiete nieder. Je dunkler ein Bereich auf der Karte eingefärbt ist, desto höher fallen die monatlichen Wohnkosten aus. Spitzenreiter ist auch hier Charlottenburg-Wilmersdorf mit durchschnittlichen Wohnkosten von 1.204 Euro. Für die im Jahr 2017 in Marzahn-Hellersdorf angebotenen Wohnungen mussten Mieter weniger als die Hälfte bezahlen: 598 Euro. Der Durchschnittswert für ganz Berlin lag im vergangenen Jahr bei 884 Euro.

Vergleicht man die durchschnittlichen Wohnkosten mit den durchschnittlichen Gesamteinnahmen der Berliner Haushalte, zeigt sich, dass auch in der Hauptstadt Mieter in mehreren Bezirken mehr als 30 Prozent für ihre Wohnung ausgeben müssen: in Mitte sind es im Schnitt 40 Prozent, in Charlottenburg-Wilmersdorf und Friedrichshain-Kreuzberg jeweils 37 Prozent der durchschnittlichen Gesamteinnahmen. Berlinweit lag dieser Wert 2017 bei 29 Prozent.

Verbraucherschützer empfehlen allerdings, nicht mehr als 30 Prozent des Einkommens für die Miete auszugeben. Auch Vermieter nehmen diese Obergrenze als Anhaltspunkt dafür, welchen potenziellen Mietern sie zutrauen, mit ihrem Einkommen dauerhaft und zuverlässig die Kosten ihrer Wohnung bestreiten zu können. Sollten die Kauf- und Mietpreise in Berlin weiter im aktuellen Tempo ansteigen, wird der Anteil der Berliner, die sich ihre Wohnung eigentlich nicht leisten können, in absehbarer Zeit noch größer sein - schließlich steigt das Haushaltseinkommen in der Hauptstadt nicht im selben Tempo wie die Mieten: Knapp drei Prozent verdienten die Berliner 2017 mehr als im Vorjahr.



