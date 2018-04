Die fünf großen Paketdienste in Deutschland testen ab Juni in Berlin die Zustellung per Fahrrad. Das teilte die Berliner Senatsverkehrsverwaltung am Freitag mit. Im Stadtteil Prenzlauer Berg nutzen sie gemeinsam eine Fläche, von der aus die jeweiligen Boten die Pakete an die Empfänger verteilen.

Verkehrs- und Umweltsenatorin Regine Günther (parteilos) erklärte, die letzte Liefer-Meile in den Stadtvierteln sei ein "idealer Einsatzort für Lastenräder". Die Räder seien "sauber, sicher, leise und klimafreundlich". Lastenräder sind Fahrräder, die mit Boxen oder Ladeflächen ausgestattet sind, um somit viel transportieren können.