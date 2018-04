Nur ein Tor ohne Schuppen

Neo Donnerstag, 26.04.2018 | 12:47 Uhr

Ihre provinzielle Meinung ist ja lachhaft. Bleiben sie mit Ihren kruden Vorstellungen doch erstmal in Ihrem Ort, bevor Sie mit dem Finger auf andere zeigen.



Der Lokschuppen wurde Senatsseits auch als kleiner Busbahnhof in Diskussion gebracht worden: gute Anbindung an S-Bahn, Tram und Autobahn - was spräche denn dagegen, wenn der Senat mal den Hintern hochbekäme um solche Bauwerke in Anlehnung an den eigentlichen Zweck der damaligen Mobilität jetzt für den Fernbusverkehr umzubauen und zu nutzen und damit zu erhalten? Die Möglichkeiten gäbe es.

Aber ein Provinzler will ja alles einreißen und zubetonieren lassen; Vorschlag: würden Sie sowas vor Ihrer Haustüre dulden und wollen? Den Aufschrei möchte ich gerne hören......