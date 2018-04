Land und Bezirk rangen jedoch seitdem mit dem Investor um die Zahl der Wohnungen, die entstehen sollen, aber auch um den Anteil an mietpreisgebundenen Appartements, die Zahl neuer Möbelhäuser und die Größe der Verkaufsfläche in Pankow sowie um den Erhalt eines denkmalgeschützten Lokschuppens. Auch die Verkehrserschließung sorgte lange Zeit für Diskussionen.

Die Pläne zur Bebauung des "Pankower Tors" nehmen Form an: Das Bezirksamt Pankow, die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und der Bauinvestor Kurt Krieger wollen dazu am Mittwoch eine Grundsatzvereinbarung unterzeichnen.

Die Einzelheiten der Einigung sollen nun am Mittwochnachmittag verkündet werden. Der " Tagesspiegel " allerdings veröffentlichte vorab einige der Eckpunkte: Demnach sind 2.000 Wohnungen und eine Schule geplant. Dafür dürfe Krieger dort ein Möbelhaus und ein Einkaufszentrum bauen, wobei man sich wohl auf 25.000 Quadratmeter Verkaufsfläche und ein "gehobenes Sortiment" für die zentral gelegene Shopping-Mall geinigt habe. Bezirk und Senat haben sich dem Bericht zufolge sich in den Verhandlungen um die Vereinbarung mit der Forderung durchgesetzt, dass 30 Prozent der neuen Wohnungen günstige, mietpreisgebundene Wohnungen sind.

Über nahezu all diese Elemente war in den vergangenen Jahren immer wieder aufs Neue verhandelt und gestritten worden: So wollte Krieger weniger Wohnungen bauen und auch einen geringeren Anteil an mietpreisgebunden Appartements, zudem mehr Verkaufsfläche, zwei Möbelhäuser und wollte höchstens eine Schule statt der vom Senat geforderten zwei Schulen.

Laut "Tagesspiegel" sind sich nun beide Seiten über die Erschließung des Geländes einig. So soll der Hauptzugang über eine neue Straße von der Prenzlauer Promenade im Norden her erfolgen. Am Bahnhof Pankow soll es einen großen Parkplatz geben, reserviert für Pendler, mit Carsharing-Plätzen und Leihfahrradstationen. Die Stadtteile Pankow und Heinersdorf sollen entlang des Areals mit einer Straßenbahn verbunden werden. Die Granitzstraße wird demach im Südosten Zugangsstraße, und in der Verlängerung der Neumannstraße soll ein Rad-Schnellweg quer über das Gelände gehen und dann die Innenstadt mit Buch verbinden.