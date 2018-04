Tegel landet in Flughafen-Ranking auf drittletztem Platz

In der Rangliste der zehn schlechtesten Flughäfen belegt Tegel den dritten Platz. Nur die Airports Mohamed V in Casablanca und Ciampino, der kleinere der beiden Flughäfen in Rom, werden noch schlechter bewertet.

Das Ranking ist zwar nicht repräsentativ, aber es ist Wasser auf die Mühlen der TXL-Kritiker: Der Flughafen Tegel zählt laut einer Kundenbefragung zu den schlechtesten der Welt. Das Buchungsportal "edreams" hatte im vergangenen Jahr 50.000 seiner Kunden befragt. Das Ergebnis der Befragung wurde am Dienstag auf dieser Website veröffentlicht.

Nicht viel besser fällt das Urteil der Flugreisenden zum Flughafen Schönefeld aus: SXF landet hinter Tegel auf Platz vier. Dabei sind die beiden Airports in Berlin und Brandenburg nicht etwa plötzlich zurückgefallen. Schon in der ersten, 2013 erstellten Rangfolge dieser Art landeten TXL und SXF auf den Plätzen drei und vier.

Dass Tegel und Schönefeld sich in den vergangenen Jahren im Airport-Ranking nicht verbessern konnten, liegt nach Einschätzung des Buchungsportals auch an der Hängepartie um den BER. Die Bewertungen würden so schlecht ausfallen, weil die Eröffnung des neuen Flughafens Berlin-Brandenburg bereits mehrfach verschoben wurde "und Modernisierungen [...] folglich ausgeblieben sind".

Das Flughafen-Ranking, das nun im fünften Jahr erschienen ist, beruht auf der Befragung von 50.000 Fluggästen, die nach ihrer Rückkehr per E-Mail um eine Bewertung gebeten wurden. Aufgenommen wurden nur laut Veranstalterangaben nur Flughäfen, die mindestens 150 Bewertungen erhielten. Bewertet wurden unter anderem Kriterien wie Shopping-Möglichkeiten, Restaurants und Wartebereiche.

Am besten schnitt bei der Befragung der Changi Airport in Singapur ab, gefolgt von Zürich und dem Atatürk-Flughafen in Istanbul. "Der Flughafen Singapur ist einfach fantastisch", schreibt ein Fluggast - eine Einschätzung, von der Tegel und Schönefeld wohl noch mehrere Millionen Reisekilometer entfernt sein dürften.