Doch "Dobrolet" ging fast umgehend wieder an den Start, nicht einmal die Flugzeuge wurden umlackiert oder die Firmenfarben geändert. Nur der Name war neu: "Pobeda", zu Deutsch "Sieg". Jetzt fliegt das Unternehmen auch zweimal wöchentlich, donnerstags und sonntags, zwischen Berlin-Tegel und Moskau-Vnukovo.

Die Vermutung liegt nahe, dass der kämpferische Name auch eine Trotzreaktion auf die europäischen Krim-Sanktionen ist. Zumal "Pobeda" in seinem Marketing durchaus zu historischen Vergleichen greift: Um die Expansion in die deutsche Hauptstadt zu bewerben, verpasste die Grafikabteilung des Unternehmens einer der "Pobeda"-Boeings den Schriftzug "Nach Berlin!" – der Schlachtruf der Sowjetsoldaten im Zweiten Weltkrieg, der sich auch auf etlichen Panzern der roten Armee fand. Aufkleber mit diesem Spruch sind heute in Russland ein beliebtes Accessoire, sie schmücken alles, von T-Shirts bis Autoheckscheiben. Mitglieder der rechtsradikalen russischen Motorrad-Gang "Nachtwölfe" verzieren damit ihre Maschinen, wenn sie auf Deutschlandbesuch sind.

Für die Werbung erntete "Pobeda" in Russland allerdings auch Kritik: Einige Nutzer warfen der Airline in sozialen Netzwerken falschen Patriotismus vor. Zumal die Fluglinie zwar unter dem Slogan "Nach Berlin!" Tickets nach Berlin zum Sonderpreis von rund sieben Euro anbot, allerdings nur am 9. Mai, dem Tag an dem Russland jedes Jahr den Sieg über Nazi-Deutschland feiert.