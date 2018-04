In Beelitz beginnt am Donnerstag offiziell die Spargelsaison. Eröffnet wird sie von Agrarmister Jörg Vogelsänger (SPD) und der amtierenden Spargelkönigin Lara Luisa Kramer. Die Saison dauert traditionell bis zum Johannistag am 24. Juni.

Aufgrund der kühlen Witterung konnten die Bauern später mit der Spargelernte beginnen als üblich. Mit der jetzigen Wärme wachsen die Stangen inzwischen aber gut.