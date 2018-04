Es dauerte doch länger als erwartet: Seit Sonntag verhandeln Spitzenvertreter in Potsdam über die Tarife im öffentlichen Dienst. Am Dienstagnachmittag sollen sie sich einig geworden sein. Die Ergebnisse werden nun den Gremien vorgelegt.

Bei den Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst hat die Spitzenrunde von Arbeitgebern und Gewerkschaften ein vorläufiges Ergebnis erzielt. Das hat dpa am Dienstag in Potsdam erfahren. Das Ergebnis sollte am Nachmittag den Gremien der Arbeitgeber- und Gewerkschaftsseite vorgelegt werden.

In der dritten Runde der Tarifgespräche für den öffentlichen Dienst nähern sich beide Seiten einander an - zumindest in einigen Fragen. Am Montag sollen die Gespräche in Potsdam weitergehen, bis dahin haben die Expertengruppen noch einiges zu tun.

Nach zuversichtlichen Tönen am Sonntag zu Beginn der dritten und entscheidenden Verhandlungsrunde traten danach "Komplikationen" auf. Möglich seien eine Einigung oder ein Scheitern, hieß es noch am Montag. In der vergangenen Woche hatten massive Warnstreiks unter anderem Teile des Nahverkehrs in Deutschland lahmgelegt und den Flugverkehr gestört.

Der Verhandlungsführer des Bundes, Innenminister Horst Seehofer (CSU), hatte zum Auftakt ein Angebot der Arbeitgeber "zum geeigneten Zeitpunkt" angekündigt. Er wolle zügige Verhandlungen und er sei persönlich an einem vernünftigen Abschluss interessiert, sagte Seehofer, der als CSU-Chef im Oktober Landtagswahlen in Bayern zu bestreiten hat. Die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes sollten an den guten wirtschaftlichen Entwicklungen in Deutschland teilhaben, sagte Seehofer. Es ist die erste Verhandlungsrunde für ihn als Innenminister und damit Verhandlungsführer des Bundes.