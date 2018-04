Bild: dpa

Das Flugangebot in Berlin ist übersichtlicher geworden - Toronto oder Singapur - Hauptsache billig

07.04.18 | 09:14 Uhr

Einst hatte Berlin den Anspruch, zum dritten großen Knotenpunkt im deutschen Flugverkehr zu werden. Nach der Air-Berlin-Pleite ist davon nicht viel geblieben. Nun sollen Rabatte neue Fernziele attraktiver machen. Das kaschiert aber nur das grundsätzliche Problem. Von Oliver Noffke

Mit United Airlines nach New York, mit Qatar Airways nach Doha und mit Hainan Airlines nach Peking – auf der großen analogen Anzeigetafel am Flughafen Tegel ist das Angebot für Fernreiseziele recht übersichtlich geworden. Zuletzt stellte Lufthansa seine täglichen Flüge zwischen TXL und New York JFK ein. Entgegen vorheriger Ankündigungen wird auch die Billigtochter Eurowings die Strecke nicht weiterführen. Ohne Umsteigen geht derzeit von Berlin aus so gut wie nichts in die Ferne. "Wie attraktiv die Strecke zwischen Berlin und New York wäre, kann ich schwer sagen", sagt der Luftfahrtberater Heinrich Großbongardt rbb|24. "Aber die Lufthansa ist ein kommerzielles Unternehmen. Wenn das ein Brüller wäre, was die Preise und Buchungen angeht, dann hätte sie das nicht aufgegeben." Statt die hochdefizitäre Streckenpolitik der mittlerweile nicht mehr existenten Air Berlin zu übernehmen, verfolge der Lufthansa-Konzern zudem eine eigene Strategie. "Die Lufthansa ist daran interessiert, über die eigenen Drehkreuze in Frankfurt und München zu fliegen", so Großbongardt.



"Tegel ist ein Provisorium"

Miami, Chicago, zweimal täglich nach New York - mit Air Berlin konnte man vor einem Jahr noch bequem über den Atlantik reisen. Heute existiert nicht einmal mehr eine Anbindung zum Heimatflughafen des ehemaligen Großaktionärs Etihad in Abu Dhabi. Tegel scheint aber nicht nur der Lufthansa nicht ins Konzept zu passen. Während Düsseldorf, Hamburg oder Stuttgart es immer wieder schaffen, Fluglinien aus Nordamerika, Ostasien oder dem arabischen Raum von sich zu überzeugen, bleibt das Interesse am Flugziel TXL mau. "Tegel hat natürlich das Problem, dass der Flughafen am Limit arbeitet", sagt Großbongardt. Von seiner Struktur her sei Tegel gar nicht darauf ausgelegt, Langstreckenflüge abzufertigen. "Das hat nicht nur die Lufthansa gemerkt, das wissen auch Delta und andere. Wenn sich große Fluglinien fragen, kann ich meinen Business-Kunden eine Lounge bieten, dann heißt die Antwort hier nein." Nach dem Aus von Air Berlin gibt es in der deutschen Hauptstadt auch kein Drehkreuz mehr, was die Möglichkeiten zum Weiterflug stark einschränkt. Zudem sei der Flughafen auch nicht mehr zeitgemäß, so der Experte. "Sie müssen sich nur angucken, wie voll die Gänge und der Wartebereich sind. Tegel ist ein Provisorium."



Low-Cost, Low-Cost, Low-Cost

Dass Tegel ein Problem bei der Abwicklung von Langstreckenflügen hat, ist nicht neu. Kurz nach der gescheiterten Eröffnung des BER wurde deutlich, dass der Innenstadtflughafen für einige Jets zu klein ist. Beziehungsweise zu kurz: Im Sommer 2012 musste Air Berlin bereits verkaufte Flüge nach Los Angeles von Tegel abwickeln. Die A330-Maschinen konnten den 9.300 Kilometer langen Flug jedoch nicht vollbeladen antreten, weil die Startbahn nicht lang genug ist. Regelmäßig warteten die Reisenden nach der Ankunft vergeblich auf ihr Gepäck. Um Berlin besser an den transkontinentalen Flugverkehr anzuschließen, will die Flughafengesellschaft FBB ihre Entgeltförderung offenbar deutlich attraktiver gestalten. Das berichtet die "Berliner Zeitung". Demnach sollen Fluggesellschaften, die eine Fernstrecke nach Berlin anbieten, die in den vergangenen zwölf Monaten nicht bedient worden ist, im ersten Jahr des Bestehens 100 Prozent der Gebühren erstattet bekommen. Im zweiten Jahr sollen noch 70 Prozent erstattet werden, im dritten immerhin noch 40 Prozent. Als erste Airline wird ab Juni Scoot profitieren. "Ein erster Erfolg unserer Langstreckenförderung", sagte Engelbert Lütke Daldrup am Freitag in der rbb-Abendschau. Der Low-Cost-Ableger von Singapur Airlines wird ab 20. Juni viermal wöchentlich von Berlin in Richtung des südostasiatischen Stadtstaats abheben. Ebenfalls ab Juni wird es eine Verbindung ins kanadische Toronto geben. Rouge - wieder eine Billigtochter einer etablierten Airline, diesmal von Air Canada - will vorerst bis Oktober Verbindungen anbieten.



Schönefeld muss noch bis 2025 durchhalten

Fraglich ist, ob Berlin mit solchen Rabatten wirklich neue Fluglinien im großen Stil anwerben kann. Angesichts der aktuellen Infrastruktur ist Luftfahrtberater Großbongardt da skeptisch: "Der Markt Berlin ist mit 30 Millionen Passagieren insgesamt hochattraktiv. Aber mit Tegel ist international kein Blumentopf zu gewinnen." Am Ende sei der Flughafen im Berliner Norden deshalb aber noch lange nicht, so Großbongardt. Angesichts der wahrscheinlich zu geringen Kapazität des BER sehe er nicht, wie man in Berlin ohne TXL auskommen wolle. "Das Chaos vom einen Flughafen auf einen anderen zu verlagern, kann ja keine Lösung sein", sagt er. Bis es soweit ist, muss deshalb vor allem der schnell wachsende Flughafen Schönefeld durchhalten. "Wir haben natürlich das Problem, dass wir bis zum Oktober 2020 auf den BER warten", so Lütke Daldrup in der rbb-Abendschau. "Aber wir werden in Schönefeld noch in diesem und im nächsten Jahr einiges machen." 50 Millionen Euro sollen deshalb in den Flughafen Schönefeld investiert werden, damit er noch bis 2025 durchhalten kann. Großflächige Plakate warben auch dort in jüngster Zeit immer wieder für neue Ziele. Oftmals waren die jedoch lediglich im Katalog der Fluglinien neu. "Neue" Eurowings-Ziele wie Lamezia Terme, Salzburg oder Karlsruhe/Baden Baden kennen Berliner noch aus dem Angebot der Air Berlin. Easyjet und Ryanair bieten zudem eine weitaus größere Auswahl als die Lufthansa-Tochter. Und auch wenn Flughafenchef Lütke Dalrup derzeit in Interviews wie nun in der rbb-Abendschau gern darauf besteht, dass mittlerweile auch Geschäftskunden in den Fliegern nach Berlin säßen - eines haben die meisten Airlines in Tegel und Schönefeld derzeit gemeinsam: Sie sind vor allem billig.



