Bild: Imago

Tegel und Schönefeld - Warnstreiks dürften Flugpläne durcheinander bringen

09.04.18 | 11:45 Uhr

An vier deutschen Flughäfen sind für Dienstag Feuerwehrleute und Bodenpersonal zum Warnstreik aufgerufen. Das wirkt sich voraussichtlich auch auf die Airports Tegel und Schönefeld aus.



Die Gewerkschaft Verdi hat für Dienstag Warnstreiks an vier Flughäfen in Deutschland angekündigt. Betroffen sind demnach Frankfurt am Main, München, Köln und Bremen. Die Gewerkschaft vertritt an den Standorten Beschäftigte der Bodenverkehrsdienste und der Feuerwehr.



Verdi-Chef Frank Bsirske sagte am Montag, es sei mit starken Einschränkungen zu rechnen. In einer ersten Reaktion hieß es von der Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg, er werde voraussichtlich auch in Tegel und Schönefeld Auswirkungen geben. Details konnte das Unternehmen zunächst nicht nennen.

Dritte Verhandlungsrunde steht bevor

Mit den Warnstreiks will Verdi den Druck vor der dritten Verhandlungsrunde für den öffentlichen Dienst in Potsdam erhöhen. Die Gewerkschaft fordert für die bundesweit 2,3 Millionen Beschäftigten sechs Prozent mehr Lohn und Gehalt, mindestens aber 200 Euro pro Monat. An diesem Sonntag beginnt in Potsdam die dritte Verhandlungsrunde, die ein Ergebnis bringen soll. In den kommenden Tagen soll es auch in anderen Bereichen des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen zu Streiks kommen. Betroffen ist auch Brandenburg.

Vor allem Stadtverwaltungen betroffen

So sind am Dienstag Arbeitsniederlegungen in den Stadtverwaltungen Schwedt, Prenzlau (beide Landkreis Uckermark) und Eberswalde (Barnim) sowie in der Kreisverwaltung Barnim und beim Wasser- und Schifffahrtsamt Eberswalde angekündigt. Bei einer Kundgebung in Schwedt rechnet die Gewerkschaft mit 130 Teilnehmern.



Am Mittwoch soll es Warnstreiks in Frankfurt/Oder, Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin) und Strausberg (Märkisch-Oderland) geben - am Donnerstag dann in den beiden größten Städten Potsdam und Cottbus.

