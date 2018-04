Nach den massiven Warnstreiks im öffentlichen Dienst erwarten die Gewerkschaft Verdi und der Deutsche Beamtenbund dbb einen Durchbruch in der am Sonntag beginnenden dritten Verhandlungsrunde.

"Ich gehe fest davon aus, dass wir am späten morgigen Tag oder am frühen Dienstag auch eine Einigung haben", sagte der dbb-Vorsitzende Ulrich Silberbach unmittelbar vor dem Start der Gespräche in Potsdam. Zuvor hatte Verdi-Chef Frank Bsirske erklärt, sowohl bei der Höhe als auch bei der Struktur des Abschlusses hätten beide Seiten in den letzten beiden Runden noch sehr weit auseinander gelegen. "Aber bei den Signalen, die ich nun empfange, sollte es gelingen können, in der dritten Verhandlungsrunde zu einem tragfähigen Kompromiss zu kommen."