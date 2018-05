Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter gab der Bundesregierung eine Mitschuld an den aus seiner Sicht insgesamt zu hohen Wasserpreisen. Sie tue zu wenig gegen den Pestizideinsatz, was die Aufbereitung des Abwassers verteuere.

Der Sprecher der Berliner Wasserbetriebe, Stephan Natz, erklärte die niedrigen Wasserpreise im Inforadio unter anderem mit einem Gewinnverzicht des Landes Berlin. Wegen der steigenden Einwohnerzahl werde in der Stadt zudem seit einigen Jahren wieder mehr Wasser verkauft. Das wirke preisentlastend.

Die Berliner Wasserbetriebe boten ihr Produkt nicht immer so günstig an. 1999 waren sie teilweise privatisiert worden, in der Folge waren die Wasserpreise deutlich gestiegen. In dem ersten erfolgreichen Volksentscheid der Stadtgeschichte sprachen sich im Jahr 2011 rund 660.000 Berliner für eine Rekommunalisierung aus. Der Senat kaufte daraufhin die Anteile von RWE und Veolia zurück. Seither sanken die Wasserpreise wieder deutlich.