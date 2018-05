imago stock&people Audio: Antenne Brandenburg | 30.05.2018 | O-Ton Isabell Wolling, Arbeitsagentur Potsdam | Bild: imago stock&people

Arbeitsmarktzahlen im Mai - Zahl der Arbeitslosen in Berlin und Brandenburg sinkt kräftig

30.05.18 | 10:39 Uhr

Der positive Trend der vergangenen Monate setzt sich fort: Auch im Mai sind wieder weniger Berliner und Brandenburger arbeitslos. Durch die gute wirtschaftliche Entwicklung suchen viele Unternehmen nach Arbeitskräften.

Der regionale Arbeitsmarkt entwickelt sich im Mai weiter positiv: Innerhalb der letzten drei Jahre habe sich die Arbeitslosigkeit in Berlin um rund 20 Prozent (40.000) verringert, in Brandenburg um 27 Prozent (30.000). Das teilte die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch mit. "In Berlin und Brandenburg ist der Arbeitsmarkt in einer starken Verfassung. Noch nie seit 1991 ist die Zahl der Arbeitslosen in beiden Ländern so niedrig gewesen wie jetzt im Mai 2018", sagte Bernd Becking von der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg der Bundesagentur für Arbeit.

160.000 Arbeitslose in Berlin, 80.000 in Brandenburg

Die Zahl der Arbeitslosen lag in Berlin im Mai bei 156.786. Das waren 3.174 weniger als im April 2018 und 11.174 weniger als vor einem Jahr. In Brandenburg sank die Zahl der Arbeitslosen im Mai um 3.569 auf 82.217 Personen, im Vergleich zum Vorjahr um 8.793 Personen. Die sogenannte Unterbeschäftigung, die auch die Personen in Maßnahmen der Arbeitsmarktpolitik und in kurzfristiger Arbeitsunfähigkeit mitzählt, sank in beiden Ländern im Jahresvergleich noch kräftiger. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten lag im März in Berlin bei 1,46 Millionen – ein Plus von 55.000 gegenüber dem Vorjahr und von 166.000 gegenüber 2015. In Brandenburg hatten im März 837.800 Personen eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. Das waren fast 13.400 mehr im Vergleich zum Vorjahr und rund 44.400 mehr im Vergleich zu 2015.

Berlinweit war die Arbeitslosenquote im Mai in Neukölln am höchsten (11,6) und in Steglitz-Zehlendorf am niedrigsten (6,2).

8.000 freie Lehrstellen in Berlin und Brandenburg

Laut Arbeitsagentur sank die Arbeitslosenquote bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen zwischen 15 und 65 Jahren in Brandenburg auf 6,2 Prozent. Das waren 0,3 Prozentpunkte weniger als im April und 0,7 Prozentpunkte weniger als im Mai 2017. In Berlin sank die Arbeitslosenquote im Mai nochmals und erreichte 8,1 Prozent, 0,3 Prozentpunkte weniger als im April und 0,8 Prozentpunkte weniger als vor einem Jahr. Grund für die sinkenden Arbeitslosenquoten sei die starke wirtschaftliche Entwicklung. Unternehmen suchten unverändert Arbeitskräfte, sagte Becking. Unternehmen suchten vor allem Fachkräfte, deshalb sei eine abgeschlossene Ausbildung so wichtig. Aktuell sind Becking zufolge in beiden Bundesländern noch knapp 8.000 Lehrstellen frei.

In Brandenburg war die Arbeitslosenquote im Mai am höchsten in der Uckermark (11,0) und am niedrigsten in Potsdam-Mittelmark (4,1).

Zahl der Menschen ohne Arbeit liegt höher

Die Agentur zählt nicht jeden das arbeitslos, der gerade nicht erwerbstätig ist, darunter Menschen in arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen wie etwa Weiterbildungen und kurzzeitig Arbeitsunfähige. Rechnete man sie hinzu, fiele die Arbeitslosenzahl in Brandenburg um knapp 32.000 höher aus. In Berlin läge die Zahl der Arbeitslosen in dem Fall um knapp 70.000 höher. Bundesweit sank die Zahl der Arbeitslosen im Mai im Vergleich zum Vormonat um 68.000 auf 2,315 Millionen. Die Arbeitslosenquote sank um 0,2 Prozentpunkte auf 5,1 Prozent.

