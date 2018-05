Die Berliner haben sich in den vergangenen Monaten öfter über Probleme bei der Zustellung von Briefen und Paketen beschwert. Bei der Bundesnetzagentur gingen von Januar bis Mitte April 335 Beschwerden ein, wie die Behörde in Bonn am Freitag bestätigte. Das seien mehr gewesen als in den ersten Monaten 2017. Im gesamten Vorjahr gab es 777 Beschwerden, im Jahr 2016 waren es 421.

"Auf das ganze Jahr hochgerechnet, wäre das eine deutliche Zunahme der Beschwerden", kritisierte der SPD-Bundestagsabgeordnete Swen Schulz, der die Zahlen abgefragt hatte. "Die Situation scheint sich eher zu verschärfen als zu verbessern." Die Beschwerden richten sich überwiegend gegen die Deutsche Post, aber auch gegen andere Anbieter.