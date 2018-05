Charité wirbt Pflegekräfte in Mexiko und Albanien an

Nach positiven Erfahrungen plant Berlins Universitätsklinik Charité weiter mit Pflegekräften aus dem Ausland. Aus Albanien und Mexiko sollen künftig pro Jahr 60 neue Krankenschwestern und -pfleger kommen, wie Pflegedirektorin Judith Heepe am Mittwoch erklärte. Neue Kollegen werden demnach bewusst in Ländern angeworben, in denen es keinen Pfleger-Mangel gibt. Bereits rekrutiert hat die Klinik bisher 70 ausländische Fachkräfte.