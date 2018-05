Mehr als 3.100 frühere Mitarbeiter von Air Berlin haben nach der Insolvenz des Unternehmens einen neuen Arbeitsplatz gefunden. Hunderte weitere hoffen, in ihrem Beruf einen neuen Arbeitgeber zu finden. Etwa bei einem ehemaligen Konkurrenten.

Gut ein halbes Jahr nach dem letzten Flug von Air Berlin haben mindestens 3.140 der rund 8.000 früheren Mitarbeiter der insolventen Airline einen neuen Arbeitsplatz. Hunderte weitere hoffen, durch ein Einstellungsprogramm bei Easyjet und über Transfergesellschaften in Lohn und Brot zu kommen. Das ergaben Anfragen der Nachrichtenagentur dpa bei verschiedenen Arbeitesagenturen. In diesen Zahlen sind allerdings nicht diejenigen enthalten, die sich aus eigenem Antrieb einen neuen Arbeitgeber gesucht haben und deshalb nicht in den Statistiken der Arbeitsagenturen auftauchen.