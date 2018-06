dpa Audio: Inforadio, 29.06.2018, Thomas Weber | Bild: dpa

Berlin und Brandenburg - Arbeitslosenquote sinkt auf niedrigsten Stand seit 1991

29.06.18 | 10:21 Uhr

Fast 70.000 sozialversicherungspflichtige Beschäftigungen sind im vergangenen Jahr in Berlin und Brandenburg entstanden - weitaus mehr als Frankfurt (Oder) Einwohner hat. Von dem Boom auf dem Arbeitsmarkt profitieren besonders Langzeitarbeitslose.

Der Beschäftigungsboom in Berlin und Brandenburg setzt sich fort. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit am Freitag verlief der Rückgang bei den Arbeitslosenzahlen im Juni stärker als für die Jahreszeit üblich. In Berlin waren demnach 153.469 Menschen arbeitslos gemeldet, etwa 12.000 weniger als noch vor einem Jahr. Entsprechend sank die Arbeitslosenquote auf 7,9 Prozent, was einem Rückgang von 0,9 Prozentpunkten im Vergleich zum Juni 2017 entspricht.

Ähnlich ist die Entwicklung in Brandenburg: Hier waren im Juni 80.126 Menschen arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote sank innerhalb eines Jahres um 0,7 Prozentpunkte und liegt jetzt bei exakt 6,0 Prozent. In beiden Bundesländern sei das die niedrigste Quote seit Beginn der Statistik 1991, hieß es. Als besonders erfreulich bezeichnet die Bundesagentur für Arbeit, dass der Aufschwung nun auch Langzeitarbeitslose erfasst habe. In Berlin sei die Zahl der Langzeitarbeitslosen im Jahresvergleich um gut 12 Prozent gesunken, in Brandenburg um knapp 14 Prozent.

Offene Lehrstellen, fehlende Fachkräfte

Als Job-Motor hebt die Behörde insbesondere Berlin hervor: Pro Arbeitstag würden hier derzeit mehr als 200 neue Stellen entstehen. Im Vergleich zum Vorjahr sind in Berlin 54.000 neue sozialversicherungspflichtige Stellen entstanden, in Brandenburg fast 15.000. Insgesamt gibt es in Berlin nun 1,468 Millionen entsprechende Arbeitsverhältnisse, in Brandenburg sind es 844.000. Damit sind innerhalb eines Jahr weitaus mehr Stellen entstanden als Frankfurt (Oder) Einwohner hat. Hoch bleibe die Nachfrage nach Fachkräften. "In zahlreichen Berufsgruppen brauchen die Unternehmen deutlich länger als früher, um freie Stellen zu besetzen", teilte Bernd Becking mit, Vorsitzender der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg. Betroffen seien zum Beispiel Berufsfelder wie Klempnerei, Sanitär- und Heizungsbau, Klima- und Energietechnik sowie die Altenpflege. Zudem seien Tausende Lehrstellen noch unbesetzt.



Breitenbach spricht von zu vielen prekären Arbeitsverhältnissen in Berlin

Berlins Senatorin für Integration, Arbeit und Soziales, Elke Breitenbach (Die Linke), nannte die Zahlen erfreulich, dennoch sei die Qualität vieler neuer Arbeitsplätze mangelhaft. "Mehr als ein Drittel der Beschäftigungsverhältnisse in Berlin ist atypisch. Die Menschen arbeiten Teilzeit, befristet, in einem Minijob oder in Leiharbeit. Viele dieser Jobs sind prekär, werden schlecht bezahlt und bieten keine berufliche Perspektive. Das muss sich ändern", so Breitenbach. "Wer motivierte und qualifizierte Beschäftigte will, muss gute und faire Arbeitsbedingungen bieten. Die Wirtschaft steht in der Verantwortung für die Ausbildung des Nachwuchses, die Weiterbildung der Beschäftigten und für Gute Arbeit."

Die gerade von der Mindestlohnkommission vorgeschlagene Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns auf 9,35 bis 2020 bezeichnete Breitenbach als enttäuschend. "Auf diesem Niveau wird Armut trotz Arbeit nicht verhindert, sondern festgeschrieben."



Was bedeutet was? Arbeitslosengeld I - ALG I Arbeitslosengeld I (ALG I) ist die Leistung, auf die jeder Anspruch hat, der als Arbeitnehmer mindestens ein Jahr in die Arbeitslosenversicherung eingezahlt hat. Parallel zu den Beiträgen des Arbeitnehmers erhält die Agentur auch die Versicherungsbeiträge der Arbeitgeber.



Gesetzliche Grundlage für sowohl die Beiträge, als auch für die Zahlungen und für die Leistungen ist das Sozialgesetzbuch (SGB) III. Die Zahlung des ALG I ist begrenzt auf ein Jahr. Mathematische Grundlage für die Berechnung des Geldes ist der Lohn oder das Gehalt des letzten Jahres. Der sogenannte Leistungsbetrag, also die Höhe des ALG I , beträgt 60 Prozent des Durchschnittsmonatsgehalts in den letzten Beschäftigungsmonaten.



Die Bezieher des ALG I gelten in der Regel als arbeitslos, finden sich also in der Statistik wieder. Viele ALG-I-Empfänger werden aber nicht aufgeführt, wenn sie krank sind, oder wenn sie eine Weiterbildung machen.



Allerdings führt die Bundesagentur in ihrer Statistik auch mehrere hundertausend Menschen als arbeitslos, die kein Arbeitslosengeld I oder II bekommen, beispielsweise, wenn jemand aufgrund anderer Leistungen Gelder bezieht, trotzdem aber als arbeitssuchend und arbeitslos registriert ist.

Arbeitslosengeld II - ALG II Das Arbeitslosengeld II (ALG II) wird umgangssprachlich oft synonym gebraucht mit "Hartz IV". Der Grund dafür ist die Neuregelung der Arbeitslosenversorgung im Zuge der sogenannten Hartz-Reformen ab dem Jahr 2002, für das ALG II war es die vierte Stufe der Reformen.



Teil dieser Reformstufe war eine zeitliche Begrenzung des Bezugs von ALG I auf ein Jahr, anschließend erhalten Arbeitssuchende nur noch ALG II. Allerdings gibt es einige Ausnahmen - manche waren von Anfang an vorgesehen, andere hat der Gesetzgeber aufgrund der Diskussionen um das ALG II nachträglich hinzugefügt.



Die Bundesagentur gibt an, dass im Jahr 2015 nur etwa 40 Prozent der erwerbsfähigen ALG-II-Empfänger auch als arbeitslos registriert wurden. Einer der Gründe: Einige ALG-II-Empfängr sind sogenannte Aufstocker, die eine Beschäftigung haben, dabei aber so wenig verdienen, dass sie ALG-II beziehen, um ihre Lebenshaltungskosten zu decken. Außerdem fallen aus der monatlichen Statistik ALG-II-Bezieher, die an einer Weiterbildung teilnehmen oder krank geschrieben sind.



Beschäftigungsstatistik vs. Arbeitslosenstatistik Die Statistik der Bundesagentur für Arbeit führt nur diejenigen als arbeitslos auf, die sich bei der Agentur als arbeitssuchend melden. Zudem muss der erfasste Arbeitslose 15 Stunden oder mehr pro Woche arbeiten könnten. Die Statistik erfasst zudem keine Arbeitslosen, die krankgeschrieben sind.



In der Arbeitslosenstatistik fehlen zudem all jene, die durch Instrumente der Arbeitsmarktpolitik gefördert werden. Das betrifft die Fort- und Weiterbildung genauso wie Trainings- und Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Wer einen Ein-Euro-Job hat oder einen Gründungszuschuss erhält, ist ebenfalls offiziell nicht arbeitslos.



In der Statistik fehlen auch alle Personen ab einem Alter von 58 Jahren, die mindestens seit zwölf Monaten Arbeitslosengeld II beziehen und in dieser Zeit keine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung angeboten bekommen haben. Zusätzlich streicht die Arbeitsagentur alle aus der Statistik, die eine Vermittlung erschweren, weil sie ihre Pflichten bei der Jobsuche nicht erfüllen - zum Beispiel, weil sie nicht oder nicht zeitnah dazu bereit sind, an Maßnahmen der Arbeitsagenturen teilzunehmen, oder weil sie sich weigern, eine "zumutbare Beschäftigung unter den üblichen Bedingungen des für sie oder ihn in Betracht kommenden Arbeitsmarktes" anzunehmen. Also: Wer nicht mehr in der Arbeitslosenstatistik auftaucht, muss nicht unbedingt auch einen neuen Job haben.

Erwerbslosenquote nach ILO-Standard Um die Arbeitslosenzahlen auch international vergleichbar zu machen, berechnen viele Länder abweichend von ihren nationalen Erhebungsgrundsätzen ihre Arbeitslosenzahlen nach dem sogenannten ILO-Standard. Für die Internationalen Arbeitsorganisation ILO gilt jemand bereits nicht mehr als arbeitslos, wenn er mindestens eine Stunde pro Woche arbeitet. Grundlage dieser ILO-Zahlen sind stichprobenartige Befragungen des Statistischen Bundesamtes und nicht die Zahlen und Erhebungen der Bundesagentur. Meist liegt die Arbeitslosenquote der Bundesagentur darum auch über der ILO-Erwerbslosenquote.

Offene Stellen Die Bundesagentur erhebt neben den Arbeitslosenzahlen auch eine Statistik über offene Stellen auf dem sogenannten ersten Arbeitsmarkt. Das sind freie Stellen, die nicht durch Bundesgelder gefördert oder mitfinanziert werden.



Diese Statistik ist aber nur von eingeschränktem Nutzen, weil Arbeitgeber nicht verpflichtet sind, freie Jobs der Bundesagentur zu melden. Hinzu kommen mögliche Doppelungen, weil Arbeitgeber ihre freien Stellen parallel bei mehreren Jobbörsen anmelden, die alle aber möglicherweise auch von der Bundesagentur ausgewertet werden. Um verlässliche Zahlen für die Arbeitsmarktentwicklung zu bekommen, erforscht die Bundesagentur deshalb auch selbst Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt. Diese Erhebungen werden allerdings nur einige Male im Jahr ausgewertet.

Saisonbereinigte Zahlen Die Idee der Arbeitslosenzahlen ist es, eine Entwicklung abzulesen: Sind mehr oder sind weniger Leute in Arbeit? Daraus lassen sich Schlüsse für die wirtschaftliche Entwicklung ziehen. In kälteren Monaten sind meist mehr Menschen arbeitslos, weil viele Unternehmen – etwa in der Baubranche, der Gastronomie oder der Landwirtschaft, - nur sehr eingeschränkt arbeiten können, wenn es draußen kalt ist.



Um also Juli-Arbeitslosenzahlen mit Dezember-Arbeitslosenzahlen zu vergleichen, werden diese saisonbereinigt. Dies geschieht durch den Vergleich über Jahre, also das Herausrechnen des sogenannten Jahreszeiteneffekts. Sehr vereinfacht: Wenn alljährlich die Januarzahlen drei Prozentpunkte über den Juli-Zahlen liegen und ein Großteil davon arbeitslose Bauarbeiter, LPG-Angestellte und Kellner sind, dann zieht man ganz einfach drei Prozentpunkte von den Januar-Zahlen ab und kann - grob - sehen, wo die Entwicklung der Arbeitslosigkeit hin geht.

Stille Reserve vs. Verdeckte Arbeitslosigkeit Den Begriff "stille Reserve" nutzen Arbeitsmarktexperten bei der Einschätzung von Statistiken und Entwicklungen. Als "stille Reserve" gelten zum einen jene Arbeitnehmer, die aktuell einen Job suchen, aber nicht bei der Arbeitsagentur registriert sind. Zum anderen zählen Leute dazu, die einen Job suchen und annehmen würden, dies aber vorübergehend aufgrund einer schlechten Konjunkturlage aufgegeben haben. Ebenfalls Teil der "stillen Reserve" sind Menschen, die die Bundesagentur aus der aktuellen Arbeitslosenzahl herausrechnet, weil sie Bildungs- oder Ausbildungsmaßnahmen absolvieren oder weil sie frühverrentet wurden, aber noch erwerbsfähig wären. "Stille Reserve" also heißt im Grunde genommen: Da sind noch Arbeitnehmer, die arbeiten könnten, aber aktuell nicht registriert werden.



Der Begriff "Verdeckte Arbeitslosigkeit" zielt dagegen dient vor allem Sozialforschern, den Gegensatz von Statistik und sozialer Realität darzustellen. So gilt als verdeckt arbeitslos, wer keinen Job hat, aber eine Weiterbildung macht und deshalb von der Agentur nicht als arbeitslos gezählt wird. Ebenso ist natürlich jemand "verdeckt arbeitslos", wenn er nach Arbeit sucht, aber dafür nicht mehr zur Arbeitsagentur geht und sich dort auch nicht registrieren lässt.

Vermittelbarkeit Der Begriff "Vermittelbarkeit" wird verwendet bei der Einordnung von Arbeitslosen durch die Bundesagentur. Ein Abschnitt des SGB III, eine Vorschrift des Paragrapühen 119, definiert die sogenannten "Untervoraussetzungen", die ein Arbeitsloser erfüllen muss, damit er auch Arbeitslosengeld erhält. Um "vermittelbar" zu sein, muss ein Arbeitsloser beispielsweise bereit sein, auch Jobs anzunehmen, die deutlich weniger Lohn oder Gehalt versprechen, als der Arbeitnehmer vor seiner Arbeitslosigkeit verdiente. Auch muss der Arbeitslose bereit sein, längere Arbeitswege in Kauf zu nehmen oder eine Teilzeitbeschäftigung anzunehmen.



Sendung: Inforadio, 29.06.2018, 10 Uhr