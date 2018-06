imago/Rainer Weisflog Audio: radioeins | 26.06.2018 | Tom Böttcher und Marco Seiffert | Bild: imago/Rainer Weisflog

Erstes Treffen in Berlin - Kohlekommission nimmt ihre Arbeit auf

26.06.18 | 10:11 Uhr

Lange wurde debattiert - nun soll es endlich losgehen. Am Dienstag kommt in Berlin die von der Bundesregierung einberufene Kohlekommission zusammen. In den kommenden Monaten soll sie den Ausstieg aus Kohleverstromung vorbereiten. Doch der Weg ist umstritten.



In Berlin kommt am Dienstagvormittag zum ersten Mal die sogenannte Kohlekommission zusammen, die im Auftrag der Bundesregierung die Rahmenbedingungen für den Ausstieg aus der Braunkohle festlegen soll. In der "Kommission Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung" sitzen nach letzem Stand 28 Vertreter aus Wirtschaft, Gewerkschaften, Umweltverbänden, Wissenschaft, Politik und betroffenen Regionen.

Ausstiegsdatum, Job-Perspektiven, Klimaschutz

Den Vorsitz übernehmen Matthias Platzeck (SPD), der frühere Ministerpräsident von Brandenburg, Ronald Pofalla (CDU), Vorstandsmitglied der Deutschen Bahn AG, Barbara Praetorius, Volkswirtin und Politologin, sowie Stansilaw Tillich (CDU), ehemaliger Ministerpräsident von Sachsen. Die Opposition im Bundestag wurde nicht eingeladen.

Unter anderem soll das Gremium bis Ende des Jahres ein Datum für den Ausstieg aus der Kohle-Verstromung sowie neue Job-Perspektiven für die Lausitz und das rheinische Kohlerevier vorschlagen. Außerdem geht es um Maßnahmen, wie die Lücke zu Klimaschutzzielen schneller geschlossen werden kann. Platzeck erklärte im Interview mit der ARD, dass der Zeitplan durchaus ambitioniert sei. "Das macht mir auch Sorge", so Platzeck. "Da werden wir fast jeden Tag nutzen müssen." Indirekt kritisierte Platzeck die Bundesregierung, die "sehr lange" für die Besetzung der Kommission gebraucht habe.

Angst vor einem weiteren Strukturbruch

Das Thema Kohleausstieg sei vor allem in Brandenburg sehr "emotionsbesetzt", sagte Platzeck im Gespräch mit Radio Fritz vom rbb. Schließlich habe die Region, speziell die Lausitz, nach der Wende erlebt, was Experten einen Strukturwandel nennen. Platzeck verbesserte: "In Wirklichkeit war es ein Strukturzusammenbruch und der ist bis heute nicht komplett verarbeitet." Man habe eine Verantwortung gegenüber der nächsten Generation, aber auch den "Zehntausenden Menschen, die ihr Lohn und Brot in der Energiegewinnung verdienen". Kohleausstieg dürfe keinen "neuen Strukturzusammenbruch" herbeiführen.

Die Angst davor sei "riesengroß", stimmte Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) im Gespräch mit radioeins vom rbb zu. "Das mit der Kohle geht zu Ende", so Woidke weiter. So stehe es auch im Revierplan des Lausitzer Bergbaubetreibers. "Da steht drin, dass spätestens Anfang der 40er Jahre dieses Jahrhunderts die letzte Kohle in der Lausitz verstromt werden wird." Allerdings werde der Ausstieg Schritt für Schritt vollzogen, die Kohle sei derzeit der größte Wirtschaftsfaktor in der Lausitz.



Woidke: Lausitz "als Energieregion erhalten"

Der Strukturwandel in der Lausitz gehe über die Kohle hinaus, so Platzeck. Auch die Infrastruktur, zum Beispiel der doppelgleisige Bahnausbau von Lübbenau nach Cottbus, spiele eine Rolle, genauso wie die Stärkung des Wissenschaftsstandortes, "nämlich mit allem, was im weitesten Sinne mit Energietechnik und Energiezukunft zusammenhängt". Woidke fügte hinzu, dass derzeit im Gespräch sei, die Energieforschung des Fraunhofer Instituts in der Lausitz anzusiedeln. Wichtig sei, so Woidke, die Lausitz "als Industrie- und Energieregion zu erhalten".

Dafür werde man auch die Bundesregierung "in die Pflicht nehmen", so Platzeck. Geld werde damit auch "ein Streitpunkt" in der Kohlekommission werden. Alles hänge jedoch auch davon ab, sagte Platzeck in Anspielung auf den unionsinternen Streit über die Flüchtlingspolitik, ob die Große Koalition "das Klima innerhalb der Regierung wiederherstellen kann".

Wirtschaftsminister schreiben Brief an Altmaier

Die Wirtschaftsminister der Kohle-Länder Sachsen, Brandenburg und Nordrhein-Westfalen hatten vor der ersten Sitzung der Kommission vor übereilten Ausstiegsszenarien gewarnt. In einem Brief an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) kritisierten sie am Montag, dass die Bundesnetzagentur in einem kürzlich vorgelegten Entwicklungsplan den Ausstieg aus der Kohle beschleunigen wolle. Die Reduktion von Kraftwerkskapazitäten solle von 2030 auf 2025 vorgezogen werden. Das weise "für uns überraschend in die völlig falsche Richtung", sagte der nordrhein-westfälische Ressortchef Andreas Pinkwart (FDP). Vorfestlegungen zum Ausstieg dürfe es nicht geben, forderte Brandenburgs Wirtschaftsminister Albrecht Gerber (SPD).

Altmaier hatte am Montag die Lausitz besucht und mit den Ministerpräsidenten von Brandenburg und Sachsen, Dietmar Woidke (SPD) und Michael Kretschmer (CDU), über den Strukturwandel gesprochen. "Wir wollen zuerst über die Arbeitsplätze reden, die neu entstehen und dann über die Arbeitsplätze, die wegfallen", sagte er in Spremberg in Südbrandenburg.

Greenpeace taucht Großen Stern in gelbe Farbe

Greenpeace verschüttete zum Start der Kohlekommission am Dienstagmorgen 3.500 Liter gelbe Farbe am Großen Stern rund um die Berliner Siegessäule. Ein Sprecher der Umweltschützer sagte dem rbb, damit solle eine große Sonne symbolisiert werden: Die Farbe sei umweltfreundlich und abwaschbar und werde jetzt mithilfe des Auto- und Lkw-Verkehrs verteilt. Greenpeace will damit auf seine Forderung hinweisen, dass der Umstieg auf erneuerbare Energien so schnell wie möglich passieren soll. Greenpeace-Geschäftsführer Martin Kaiser, der ebenfalls in der Kommission sitzt, hatte zuvor in einem Zeitungsinterview erklärt, bis 2020 sollten insgesamt 17 Gigawatt oder rund 20 Kohlekraftwerke vom Netz genommen werden, damit der Kohleausstieg nicht irgendwann zu brachial wirke. Die von der Bundesregierung beschlossene Verringerung um fünf Gigawatt reichten bei weitem nicht aus, so Kaiser. Woidke erklärte dazu im Interview mit radioeins: "Greenpeace ist Greenpeace." Die Umweltschützern seien "nicht die obersten Experten für die Entwicklung der Region, auch nicht der Lausitz."





