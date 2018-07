Mindestens 180 silbergelbe Leihräder stehen nach der Insolvenz des Leihrad-Anbieters Obike in Berlin herum. Was passiert nun mit den Rädern? Seit April ist die deutsche Zentrale des Start-Ups aus Singapur für die Berliner Verkehrsverwaltung nicht mehr zu erreichen. Die Verwaltung drohte deshalb schon damit, die Räder durch die Ordnungsämter der Bezirke abräumen zu lassen.

"Wir unterstützen keinen Diebstahl!", heißt es weiter in dem Aufruf. Die geknackten Räder sollten vielmehr an einer sicheren Stelle im öffentlichen Raum stehen gelassen werden, damit andere sie kostenlos nutzen können. Zudem sollten die Logos am Rahmen des Fahrrads nach Vorstellung der Aktivisten mit einem Sticker überklebt werden, auf dem das Logo "LibreBike" zu sehen ist.

Das dürfte auch im Interesse von Obike-Gründer Shi Yi liegen. Nachdem sein Unternehmen nach der Insolvenz tagelang Anfragen von deutschen Medien unbeantwortet ließ, hat er nun dem Handelsblatt ein Interview gegeben. Darin sagte er, man habe zwar finanzielle Probleme, arbeite aber an einer Lösung und bleibe am Standort Deutschland weiter vertreten.

So richtig glaubhaft ist das nicht: Die Verkehrsverwaltung von Frankfurt sagte dem Handelsblatt, man habe eine schriftliche Mitteilung erhalten, wonach sich Obike aus der Stadt zurückziehe.

Und auch die Schweizer Firma Umzug-24 will Fakten schaffen und die Obikes einsammeln. Sie war nach eigenen Angaben mit der Verteilung und Wartung der Obikes in Europa beauftragt – und habe im Gegenzug für ausstehende Zahlungen nun von Obike die Räder überschrieben bekommen. Gegenüber der Deutschen Presseagentur sagte Umzug-24-Chef Firat Kural, man habe bereits in Rotterdam, Zürich und Wien die Obikes eingesammelt und wolle sich bald mit den deutschen Städten in Verbindung setzen, in denen noch Obikes stehen. Das sind neben Berlin München, Hannover und Frankfurt. Auf seiner Website bietet Umzug-24 die Obikes bereits zum Kauf an.