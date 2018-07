Bild: dpa/Andrea Warnecke

Interview | Immobilienexperte Reiner Braun - Darum könnten die Berliner Immobilienpreise einbrechen

11.07.18 | 07:37 Uhr

Neubauwohnungen sind in Berlin inzwischen teurer als in Hamburg. Doch inzwischen mehren sich die Anzeichen, dass die Immobilienpreise wieder einbrechen könnten. Warum, erläutert Immobilienexperte Rainer Braun.



rbb|24: Laut Ihrer aktuellen Analyse kosten Neubauwohnungen in Berlin inzwischen im Schnitt rund 5.000 Euro pro Quadratmeter – und sind damit erstmals teurer als in Hamburg. Wie ist das möglich? Schließlich haben die Berliner Haushalte im Schnitt rund ein Fünfel weniger Geld zur Verfügung als Hamburger Haushalte. Reiner Braun: Die Preise folgen insbesondere der Knappheit, und in Berlin ist der Wohnungsmarkt enger als in Hamburg. Deswegen ist der Preis in Relation zum Einkommen in Berlin deutlich höher.

Zur Person Horst Galuschka / dpa Reiner Braun, 50, ist Diplom-Volkswirt und Vorstands-Mitglied beim unabhängigen Forschungsinstitut empirica. Dort verantwortet er den "Immobilienblasen-Index". Der Index untersucht alle deutschen Landkreise und Städte anhand verschiedener Faktoren und soll Hinweise auf eine drohende Preisblasen-Gefahr geben.

In Berlin drehen sich überall Baukräne. Im vergangenen Jahr sind 16.000 neue Wohnungen fertig gestellt worden, in diesem Jahr erwartet ihr Institut sogar rund 19.000 Fertigstellungen. Müssten nach dem Gesetz von Angebot und Nachfrage nicht langsam auch in Berlin die Preise unter Druck geraten? Ja, jede Angebots-Vergrößerung führt natürlich dazu, dass die Preise zumindest mal weniger steigen. Fallen werden sie aber noch nicht. Man muss eben sehen: Jahrelang kam in Berlin gerade mal ein Schnapsglas voller Wohnungen neu auf den Markt. Wenn jetzt 15.000 oder gar 20.000 auf den Markt kommen, dann reden wir ja eher von der Kategorie Bierfässer. Dann reagiert auch der Preis. Zudem geht in Berlin die Zuwanderung aus Deutschland zurück. Insbesondere die jungen Leute, die bisher zur Ausbildung oder zum Berufsstart nach Berlin gekommen sind, weichen jetzt aus in andere Städte, in denen die Mieten günstiger sind. Also werden die Preise weniger steigen und wenn wir Glück haben, vielleicht sogar zurückgehen.

Ihr Institut empirica warnt seit Jahren, dass die Immobilienpreise in Berlin um Viertel bis ein Drittel einbrechen könnten. Sind sie damit immer noch ein einsamer Rufer in der Wüste? Oder werden die Projektentwickler, die in Berlin teure Wohnungen vermarkten, langsam nervös? Wir hören inzwischen mehr Zustimmung zu unserer These. Man hört von Projekten, bei denen noch nicht alle Wohnungen verkauft sind. Bei manchen Projekten geben die Makler beim Verkaufspreis auch schon ein bisschen nach. Im Wohnmarktreport Berlin 2018 der Berliner Immobilienbank BerlinHyp klingt das noch ganz anders. Da heißt es euphorisch: "Auch wenn der Rekordumsatz des Vorjahres knapp verfehlt wurde, ist weiterhin kein Ende des Investmentbooms in der Hauptstadt in Sicht." Übersetzt heißt das: Für die meisten Berliner Familien mögen Eigentumswohnungen inzwischen zu teuer sein, aber die ausländischen Investoren werden die Party schon am Laufen halten. Wenn man die letzten fünf Jahre fortschreibt, dann ist die Dynamik natürlich weiterhin da. Aber die Realität ist eben kein linearer Trend. Die Realität war und ist schon immer zyklisch gewesen. Deswegen muss man auch davon ausgehen, dass sich die Investoren mal wieder anderweitig orientieren - spätestens dann, wenn es anderweitig wieder bessere Renditen und höhere Zinsen gibt.

Ab dem Sommer kommenden Jahres könnten die Zinsen tatsächlich steigen, das hat der Präsident der Europäischen Zentralbank kürzlich angekündigt. Was passiert, wenn die Bauzinsen um zwei Prozent ansteigen – also auf das Niveau des Jahres 2011? Das sich Bauzinsen von dem heutigen Niveau von etwa zwei Prozent sehr rasch auf vier Prozent verdoppeln, halte ich für unwahrscheinlich. Das ist eher auf Sicht von fünf oder zehn Jahren möglich. Aber wenn die Zinsen spürbar steigen, dann können sich die Interessenten weniger Kredite leisten, können weniger für eine Immobilien bezahlen. Gleichzeitig werden Kapitalanleger wieder andere interessante Anlagefelder entdecken und sich auch zurückziehen. Wir gehen davon aus: Sollte sich der Zins tatsächlich verdoppeln, dann kann der Preis für Berliner Eigentumswohnungen durchaus um ein Drittel nach unten gehen.

Lassen Sie uns mal die Sicht einer Berliner Familie einnehmen, die von den Eltern genug Eigenkapital bekommen hat, um jetzt noch eine größere Wohnung in Berlin zu kaufen. Sollte die Familie jetzt noch kaufen – ober lieber ein paar Jahre abwarten, bis die Preise wieder sinken? Ein Selbstnutzer hat immer noch die Wahl zwischen Pest und Cholera. Der braucht ja die größere Wohnung jetzt, wo die Kinder auch noch Zuhause sind. Wenn die Kinder in fünf Jahren ausziehen, braucht er die Wohnung nicht mehr, also soll er jetzt kaufen. Es ist ja auch nur eine Gefahr, ein Risiko, eine Möglichkeit, dass die Preise einbrechen. Und wenn die Preise nicht einbrechen, dann wäre es natürlich im Nachhinein auf jeden Fall besser gewesen, heute zu kaufen.

Was ist, wenn ich jetzt in Berlin eine Wohnung kaufen möchte, sie aber in zehn Jahren weiterverkaufen will? Wenn ich heute eine Wohnung als Kapitalanleger kaufe, um sie in zehn Jahren wieder zu verkaufen, gehe ich ein großes Risiko ein. Das ist genau der Zeitraum, wo sich die Dinge ändern können und der Zyklus kippen kann. Wer auf Sicht von 20 Jahren kauft, muss sich weniger Sorgen machen. Wir werden keine neue Leerstandsphase bekommen. Und ich gehe davon aus: Wenn die Preise einbrechen, wird es eher eine Delle sein wobei diese Delle dann durchaus fünf sechs sieben Jahre dauern kann. Was kann der Gesetzgeber tun, damit mehr Berliner Familien als derzeit sich eine Eigentumswohnung leisten können? Das Hauptproblem ist natürlich das fehlende Bauland. Wir brauchen mehr Bauland, das schaffen wir ja nicht alles durch Nachverdichtung innerhalb der Stadt. Wir brauchen auch am Stadtrand neue Baugebiete. Aber mindestens genauso wichtig: Wir müssen das Bauen wieder preiswerter machen. Wir haben mittlerweile eine Unzahl an Vorschriften, ob das energetische Vorschriften sind oder zum Brandschutz, die das Bauen teuer machen. Kostengünstiges Bauen ist unter den heutigen Bedingungen gar nicht mehr möglich. Das Interview führte rbb|24-Redakteur Robin Avram