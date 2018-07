Das Kabinenpersonal des irischen Billigfliegers Ryanair setzt am Donnerstag seinen zweitägigen Streik fort.

Die Gewerkschaften hatten die Ryanair-Beschäftigten in Spanien, Portugal, Belgien und Italien zum Streik aufgerufen. Europaweit wurden etwa 500 Flüge von und in diese Länder abgesagt. In Berlin-Schönefeld fallen am Donnerstag voraussichtlich drei Flüge aus. Am Mittwoch wurden dort vier Verbindungen nach Spanien und Italien gestrichen.



Die Flugbegleiter fordern mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen. Sie hatten unter anderem darüber geklagt, dass sie während ihrer Arbeit für Getränke an Bord zahlen müssen. Zudem müssen sie nach eigenen Angaben bei Krankheit zunächst zur Arbeit erscheinen, um schriftlich Auskunft über ihre Symptome zu geben. Ryanair entgegnet, die Arbeitsbedingungen für die Flugbegleiter zählten angeblich zu den besten im Billigsegment.