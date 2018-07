Mehreren hundert Berlinern hat das Start-Up wenigermiete.de bereits geholfen, die Mietpreisbremse durchzusetzen. Doch nun geht die Rechtsanwaltskammer gegen das Start-Up vor. Dessen Gründer wittert unlautere Motive - und will sich wehren. Von Robin Avram

Die Mietpreisbremse gilt seit dreieinhalb Jahren in ganz Berlin. Seither dürfen Vermieter für die meisten Wohnungen nicht viel mehr als die ortsübliche Vergleichsmiete verlangen – theoretisch. In der Praxis halten sich einige Vermieter nicht an das Gesetz – und verlangen teilweise monatlich 200 oder 300 Euro mehr Miete als eigentlich zulässig ist.

Das Problem: Wer auf sein Recht pochen und die Mietpreisbremse durchsetzen will, muss Zeit und Mühe auf sich nehmen und sich mit seinem Vermieter anlegen. Genau hier setzt die Geschäftsidee des Berliner Start-Ups "wenigermiete.de" an: Mit einem Online-Fragebogen können Mieter auf der Seite ausrechnen lassen, wieviel Miete sie zu viel zahlen – und dann das Portal mit einem Klick beauftragen, die Mietsenkung durchzusetzen. Das funktioniert so ähnlich wie bei den Fluggastrecht-Portalen flightright oder euclaim.