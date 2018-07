Empörung über Zahlungen an Air-Berlin-Chef

Die meisten Mitarbeiter von Air Berlin wissen nicht, was auf sie zukommt. Vorstandschef Thomas Winkelmann muss sich dagegen keine Sorgen machen: Sein Gehalt von 950.000 Euro plus Boni ist per Bankgarantie abgesichert, wie das "Handelsblatt" berichtet.