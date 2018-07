Vor 25 Jahren wurde ein Masterplan für neue Hochhäuser am Alexanderplatz beschlossen. Passiert ist bisher noch nicht viel. Nun tut sich aber einiges. Der Architekturwettbewerb für zwei Türme links und rechts vom "Park Inn" geht in die letzte Runde. Von Oliver Noffke

Ein Berliner Architekturbüro könnte die Gestaltung von zwei neuen 130 Meter hohen Hochhäusern am Alexanderplatz übernehmen. Wie eine Sprecherin der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen am Freitag rbb|24 bestätigte, wurden bereits am Mittwoch zwei Entwürfe aus einer Reihe von Bewerbern ausgesucht. Diese sollen nun noch einmal bis zum Herbst überarbeitet werden. Dann wird ein Sieger gewählt. Neben dem Berliner Büro Sauerbruch und Hutton steht auch das Schweizer Büro Diener & Diener in dieser Finalrunde.