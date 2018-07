Viele Jugendliche nach Schulabschluss in der Statistik

Nach dem Ende von Schule und Ausbildung haben sich mehr Jugendliche in Berlin und Brandenburg arbeitslos gemeldet - die Zahl der Arbeitslosen ist dadurch leicht gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahr sind aber deutlich weniger Menschen ohne Job.

Die Zahl der Arbeitslosen in Berlin und Brandenburg ist im Juli im Vergleich zum Vormonat leicht gestiegen. Das sei eine "saisontypische Entwicklung", teilte die Arbeitsagentur für Arbeit am Dienstag mit. "Nach dem Abschluss von Schule und Ausbildung melden sich vorübergehend mehr Jugendliche arbeitslos."

In Brandenburg waren 81.800 Menschen arbeitslos gemeldet - 1.700 mehr als im Juni, 7.200 weniger als im Juli 2017. Die Arbeitslosenquote beträgt 6,2 Prozent. Sie lag damit um 0,5 Prozentpunkte unter der des Juli 2017.

In Berlin gab es demnach im Juli 156.000 Arbeitslose - 2.500 mehr als im Juni, aber 10.000 weniger als im Juli 2017. Die Arbeitslosenquote beträgt 8,1 Prozent. Sie lag damit um 0,7 Prozentpunkte unter der des Juli 2017.

Der leichte Anstieg der Beschäftigungslosigkeit in Berlin und Brandenburg ist so auch bei den bundesweiten Zahlen zu beobachten. Dort stieg die Zahl im Juli leicht auf 2,325 Millionen Arbeitslose und lag damit um rund 49.000 höher als im Juni, aber sank im Vergleich zum Juli des vergangenen Jahres um 193.000, wie die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg bekannt gab. Damit stieg auch Arbeitslosenquote leicht auf 5,1 Prozent.

Die Lage auf dem Arbeitsmarkt schätzt die Bundesagentur aber trotz des leichten Anstiegs der Quote im Vergleich zum Vormonat als eher positiv ein, denn die Ursache für den fast alljährlichen Anstieg der Erwerbslosenzahlen ist, dass Unternehmen dann sehr häufig geplante Einstellungen auf die Zeit nach den Ferien verschieben. Außerdem melden sich viele junge Leute arbeitslos, die gerade ihre Ausbildung abgeschlossen haben. Nach der Sommerpause aber finden sie dann häufig einen Job.