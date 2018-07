Helmut Krüger Potsdam Dienstag, 31.07.2018 | 16:19 Uhr

Bei dem allgemeinen Lamento über zu viel Bürokratie mag ich mittlerweile darin nicht mehr einstimmen. Zu sehr wird im Windschatten davon gesegelt, um recht eigennützige Interessen unterzubringen.



Was grundsätzlich sein müsste, wäre ein Denken, dass es nahezu bei allem sogenannte "Zielkonflikte" gibt. Nicht alle Regelungen streben nur einem Ziel zu, vielmehr wird ein anderes damit konterkariert. Also muss eine Gewichtung vorgenommen werden, nicht nur gegeneinander, sondern auch, was die "Stärke" des jeweiligen Anliegens angeht. Das Beispiel der Ummauerung der Feuerleiter ist recht treffend. Woanders darf mit einer überkragenden Außenleiter dennoch nicht aufs Vordach gestiegen werden, weil es dazu ein spezielles Hebewerkzeug braucht.



Also: Billigheimer-Bauen unter Preisgabe sinnvoller Regelungen sollte ebensowenig sein wie die Praxis, die Regelung höher zu halten als dasjenige, was geregelt werden soll. Fast immer ist eine Eigendynamik mit im Spiel ...