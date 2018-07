dpa/Soeren Stache Audio: radioBerlin 88,8 | 18.07.2018 | Torsten Gabriel | Bild: dpa/Soeren Stache

Endlose Störungen in Berlin - S-Bahn pumpt Millionen in Kampf gegen Verspätungen

18.07.18 | 13:23 Uhr

1,4 Millionen Menschen fahren jeden Tag mit der S-Bahn - und der Groll der Fahrgäste ist oft groß. Die Bahn will einige Probleme jetzt endlich in den Griff bekommen - und investiert mehr als 30 Millionen Euro für mehr Pünktlichkeit und Qualität.

Die von Verspätungen und Störungen geplagte Berliner S-Bahn will wieder für mehr Pünktlichkeit und Qualität sorgen. S-Bahn-Geschäftsführer Peter Buchner und Alexander Kaczmarek, Konzernbevollmächtigter der DB für das Land Berlin stellten am Mittwoch 180 "Bausteine" vor, die bis 2025 abgearbeitet werden sollen. Die Maßnahmen reichen von verbesserter Wartung über neue Mitarbeiter und schönere Bahnhöfe bis zu geänderten Betriebsabläufen. "Mit unserer Leistung sind wir nicht immer zufrieden und haben daher noch einmal alles auf den Prüfstand gestellt", so Buchner. Anspruch sei, die täglich 1,4 Millionen Fahrgäste zuverlässig und pünktlich ans Ziel zu bringen. 50 Projektteams hätten in den vergangenen Monaten "die komplexen Betriebsabläufe unter die Lupe genommen". Die Deutsche Bahn will mehr als 30 Millionen Euro dafür investieren.

Einige Punkt des Maßnahmenpakets

– vorzeitiger Austausch störanfälliger Signalkabel – Ausbau der Stromversorgung, neue Leitstelle in Schöneweide – zentrales Öffnen aller Türen in der Hauptverkehrszeit auf wichtigen Bahnhöfen (Test ab 23. Juli zwischen Ostkreuz und Hauptbahnhof) – 100 neu ausgebildete Lokführer pro Jahr – zusätzliches Sicherheitspersonal auf großen Bahnhöfen – mehr Sauberkeit (zusätzliche Reinigung), mehr Schönheit (Wandgestaltung) an einigen Bahnhöfen Schon länger geplant ist, die S-Bahn-Flotte bis Ende 2023 um 222 Wagen oder rund 15 Prozent zu vergrößern, um so auf die wachsende Fahrgastzahl zu reagieren. Derzeit gibt es nach Buchners Angaben im S-Bahn-Netz drei bis vier Signalstörungen täglich. Das führt zu Verspätungen oder sogar Zugausfällen. Eine zentrale Schnittstelle in der Betriebszentrale Halensee für alle 14 elektronischen Stellwerke soll helfen, Störungen schneller zu erkennen.

Verspätungen von unter vier Minuten werden nicht mitgezählt

Mehr Pünktlichkeit dürften sich viele Fahrgäste sehnlichst wünschen. Im Verkehrsvertrag zwischen der S-Bahn und den beiden Ländern Berlin und Brandenburg ist vereinbart, dass 96 Prozent der Züge pünktlich sein müssen. Aber dieser Wert schrumpfte zuletzt immer weiter. Wie aus dem Qualitätsbericht des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg hervorgeht, betrug die Quote im Jahr 2017 nur noch 94,7 Prozent. 2016 waren es noch 95,5 Prozent. Dabei werden Verspätungen unter vier Minuten noch nicht einmal mitgezählt - im Sinne des Vertrags gelten sie gar nicht als Verspätung.

Durchfahrt verspäteter Züge ist schon wieder vom Tisch

Eines der rund 180 Vorhaben war schon vorab durchgedrungen. Es besagte, dass verspätete Züge auf dem westlichen Ring an zwei Bahnhöfen einfach durchfahren, nämlich am Bahnhof Halensee und am Hohenzollerndamm. Damit sollte der Rückstand aufgeholt werden, aber bereits wartende Fahrgäste hätten auf den beiden Bahnhöfen dadurch noch länger warten müssen. Und wer an einem der beiden Bahnhöfe aussteigen wollte, hätte anschließend wieder zurückfahren müssen. Nach heftigen Protesten des Fahrgastverbandes hielt sich der durchaus ernstgemeinte Vorschlag allerdings nur gut eine Woche. Bereits am Dienstag zog die S-Bahn die Idee wieder zurück. Es habe dafür "keine uneingeschränkte Zustimmung seitens der Kunden und des Bestellers" gegeben, teilte ein Unternehmenssprecher mit.

Provisorium seit 74 Jahren

Allerdings hatte die umstrittene Maßnahme einen ernsten Hintergrund, denn nach Einschätzung des Berliner Fahrgastverbandes ist die Infrastruktur auf der Berliner Ringbahn bereits seit 1944 "ein Provisorium" - erst nach der Wende wurde der Ring in seiner heutigen Form befahrbar gemacht. So werde im Bereich Westend dringend eine dritte Bahnsteigkante benötigt, an der zu stark verspätete Züge vorübergehend aus dem Betrieb genommen werden könnten, sagte der Verbandssprecher Jens Wieseke in der vergangenen Woche dem rbb. Außerdem würden auf dem Ring mehr Signale benötigt, um mehr Züge fahren lassen zu können.

S-Bahn Berlin - seit 2009 fast permanent in der Krise

Über die S-Bahn zu meckern gehört inzwischen zur Berliner Folklore. Vor allem im Winter hat das Staatsunternehmen regelmäßig Probleme, den Fahrplan aufrecht zu erhalten. Mit voller Härte bekamen das die Kunden zum ersten Mal 2008 zu spüren. Als die kalte Jahreszeit über Berlin einbrach, fielen diverse Züge einfach aus. Am 1. Mai 2009 begann dann die eigentliche S-Bahn-Krise, von der viele Experten (und Passagiere) sagen, dass sie bis heute nicht überwunden ist. An diesem Tag entgleiste im Bahnhof Kaulsdorf eine S-Bahn der Baureihe 481. Eine Radscheibe war zerborsten. Acht Wochen später legte das Eisenbahn-Bundesamt (EBA) einen Großteil der Flotte still, weil die Räder und Achsen nicht vorschriftsgemäß kontrolliert worden waren. Der Verkehr brach weitgehend zusammen, nur noch 165 der 632 Viertelzüge waren überhaupt einsatzbereit. Die S-Bahn sprach von einer "Fahrzeugkrise", die durch "herstellerbedingte Fahrzeugmängel und Managementfehler" verursacht worden sei.

Verkehrssenatorin droht millionenschwere Vertragsstrafen an

Auch im Frühjahr dieses Jahres war eine Vielzahl von Zügen zu spät oder ganz ausgefallen, hauptsächlich wegen Signalstörungen - ein Zeichen für die veraltete Infrastruktur der Hauptstadt. Berlins Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos) erhöhte daraufhin den Druck auf die S-Bahn. Der "suboptimale Zustand" sei den Kunden nicht mehr zuzumuten und müsse schnellstmöglich behoben werden, sagte Günther im April und drohte Vertragsstrafen in Millionenhöhe an. Sendung: Inforadio, 18.07.2018, 12.25 Uhr