In den vergangenen Wochen hat Bike-Sharing in Berlin eher für Unmut gesorgt: Anbieter aus Fernost verteilten Tausende von Fahrrädern in der Stadt. Deezer Nextbike aus Leipzig setzt dagegen auf Nachhaltigkeit - und kooperiert nun auch mit der BVG.

Anders als die "Free Floating"-Systeme der asiatischen Anbieter, setzt Nextbike auf ein Netz von fest installierten Leihstationen - zurzeit sind es rund 250 mit 2.500 Rädern. Wie Mareike Rauchhaus, Sprecherin des Fahrradverleihers, rbb|24 am Dienstag sagte, sollen in der letzten Ausbaustufe 750 Stationen mit rund 5.000 Rädern angeboten werden.

Der Fahrradverleiher Nextbike wurde vor 13 Jahren in Leipzig gegründet und ist inzwischen in 50 deutschen Städten aktiv. In Berlin hat sich das Geschäft aus Sicht von Nextbike gut entwickelt. Von Mai 2017 bis Mai 2018 habe sich die Zahl der Ausleihen pro Monat verfünffacht und liege nun im oberen fünfstelligen Bereich, sagt Rauchhaus. Die Kooperation mit der BVG diene dazu, Leihfahrräder künftig noch stärker "in das Berliner Verkehrskonzept zu integrieren".