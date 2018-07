Der Leihradanbieter Obike steht offenbar vor der Pleite. Bei dem Unternehmen mit Hauptsitz in Singapur hat lokalen Medien zufolge ein Insolvenzverwalter die Regie übernommen. Das Unternehmen habe Ende Juni den Dienst in seiner Heimatstadt eingestellt, nachdem die Behörden dort neue Regeln für Leihfahrradanbieter eingeführt haben, heißt es.

Auch in Berlin ist Obike aktiv , seit November stehen die leuchtend gelben Fahrräder des Anbieters auf den Straßen der Hauptstadt. Noch ist nicht klar, welche Auswirkungen die Schwierigkeiten bei Obike in Berlin haben werden. Der Senatsverwaltung für Umwelt und Verkehr sei nicht bekannt, ob der Anbieter seinen Dienst in Berlin einstelle, schreibt die "Berliner Morgenpost" . Sollte dies jedoch so sein und der Anbieter würde die aufgestellten Räder nicht aus dem Straßenraum entfernen, müssten schließlich die Bezirke die alten Räder entsorgen, hieß es weiter.

Obike wurde erst im vergangenen Jahr in Singapur gegründet. Die Räder sind im "Free-Floating"-System über die Stadt verteilt - sie stehen also nicht an festen Stationen. Gemietet werden die Fahrräder über eine App des Anbieters. Dabei scannt man den QR-Code des Rades ein und bekommt dann einen Code zum Öffnen des Schlosses. Am Zielort angekommen wird das Rad ganz einfach abgeschlossen und damit abgemeldet, die Bezahlung läuft über die App.

Allerdings kritisieren viele Kunden die Fahrräder als unbequem: zu klein, ohne Gangschaltung und von schlechter Qualität. Zudem geriet Obike kurz nach dem Start in Berlin in die Kritik, weil Kundendaten mindestens zwei Wochen lang offen im Netz standen. Obike zufolge seien aber "maximal 100 Nutzer in ganz Deutschland" betroffen gewesen. Das Prüfverfahren, dass die Berliner Datenschutzbeauftragte, Maja Smoltczyk, eingeleitet hatte, musste allerdings wieder eingestellt werden, weil die in Deutschland ansässige Tochterfimra des Unternehmens keinen Zugriff auf die Daten habe und daher auch nicht zur Verantwortung gezogen werden könne, erklärte ein Sprecher von Smoltczyk.