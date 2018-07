Antwort auf offenen Brief

Zu wenige Fahrer, zu kurze Pausen, mangelhafte Technik und nicht reparierte Weichen: Die Mängelliste, die die Berliner Straßenbahnfahrer in einem offenen Brief aufgeführt haben, ist lang. Die BVG-Spitze räumt in ihrem Antwortschreiben Schwierigkeiten ein.