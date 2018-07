Seit Wochen regnet es in der Region kaum. Die Auswirkungen sind teilweise dramatisch: Landwirte fürchten um ihre Existenz, Wälder verbrennen und Straßenbäume welken dahin. Auch wenn es in den nächsten Tagen etwas regnet: Wirkliche Besserung ist nicht in Sicht.

Im gesamten Land herrsche ein sehr differenziertes Bild. "Eine vorsichtige Schätzung für Brandenburg ergibt: bei Getreide wird der Ertrag 30 Prozent unter dem Durchschnitt eines normalen Jahres liegen, bei Raps sind es 40 Prozent weniger", sagte Wendorff. Bei Raps erkenne nur der Profi die Verluste, da sich die Körner in den Schoten befinden. Deren Zahl und Größe sei in dieser Saison aber geringer. Ähnlich sei es beim Getreide. "Bei der Ähre ist zwar der obere Teil ausgebildet, trägt aber keine Körner", sagt Wendorff. Aus Erfahrungswerten könne abgeschätzt werden, was ein Schlag dann an Ertrag bringe.

Die Landwirte seien derzeit sehr angespannt und mitten im Erntestress, sagte Wendorff. Das Wenige, was auf den Feldern stehe, müsse schnell eingefahren werden. "Jetzt geht es um jeden Strohhalm", sagte der Landesbauernverbandspräsident. Die Ausmaße der drohenden Verluste seien aber schon zu spüren.