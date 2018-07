Wohnen ist noch vergleichsweise günstig in Brandenburg - es sei denn, man wohnt in besonders gefragten Lagen im Speckgürtel. Die Wohnungsbauunternehmen klagen über zu niedrige Mieten, zumal die Baukosten stark gestiegen sind. Von Johannes Frewel

"Mit den niedrigen Mieten ist es für unsere Unternehmen schwierig, wirtschaftlich zu agieren, weil sie nicht mehr in der Lage sind, das querzufinanzieren", erläutert Maren Kern, Chefin des Verbands Berlin-Brandenburgische Wohnungsbauunternehmen (BBU). Würden die Mieten nicht bald steigen, so Kern, müssten die Firmen bald von ihrer finanziellen Substanz leben.

In Potsdam stehen weniger als drei, in der Prignitz oder Spree-Neiße jedoch zwischen 17 und 18 Prozent der Wohungen leer. Nicht nur das begrenzt den Mietpreisanstieg, betont Maren Kern. "Die Kaufkraft der Mieter vor Ort ist nicht so hoch. Unsere Unternehmen würden da gerne höher rangehen, aber die Mieterinnen und Mieter können das nicht zahlen." Dazu komme ein hoher Anteil an Rentern, die sich höhere Mieten ebenfalls nicht leisten könnten.

Die kommunalen und kirchlichen Wohnungsgenossenschaften fordern, dass die Brandenburger Landesregierung ihre Wohnungsbauförderung dort teils verdoppelt, wo Kaufkraft und Neubaupreise stark auseinanderlaufen. Etwa 12 Euro kalt kostet eine Neubauwohnung je Quadratmeter. Neu gebaut werden muss jedoch selbst in Regionen wie Forst oder Lauchhammer mit etwa 30 Prozent Leerstand, weil alte verschlissene Plattenbausubstanz unvermietbar ist.