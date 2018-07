Während viele Brauereien bei der aktuellen Hitze unter Hochdruck produzieren, schwinden die Vorräte an Leergut. Nun ruft die Branche ihre Kunden auf, leere Kästen schnell wieder in die Läden zurückzubringen.



So berichtete der Deutsche Brauer-Bund von einer in diesem Jahr "besonders ausgeprägten" Leergutknappheit. Gerade in den Sommermonaten könne es immer wieder zu Engpässen kommen, so ein Sprecher.

Die ungewöhnlich lange Hitzeperiode hätte die Berechnungen der Brauereien über den Haufen geworfen, sagt auch Niklas Other, Herausgeber des Branchenmagazins "Inside". Einige Brauer könnten bestimmte Sorten bereits nicht mehr abfüllen. "Es ist eine branchenweite Dramatik in dem Thema", sagte Other. Am härtesten treffe es die Getränkehändler, die sich über mangelnde Investitionen der Brauereien bei der Anschaffung von Getränkekästen beklagten.