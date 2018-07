Neue Einschränkungen beim Tram-Verkehr am Alexanderplatz

Ab Montag werden die Straßenbahngleise in der Gontardstraße am Fernsehturm erneuert. Das teilten die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) mit. Die Linien M4 und M5 werden demnach bis Ende August über Mollstraße und Karl-Liebknecht-Straße umgeleitet und in dieser Zeit nicht über den Alexanderplatz fahren.

Die Umleitungen der M4 über Danziger Straße und Landsberger Allee bleiben wegen der Bauarbeiten auf der Greifswalder Straße und der Otto-Braun-Straße weiterhin bestehen. Die Stammstrecke wird weiterhin mit einem Ersatzverkehr aus Bussen bedient. Auch die M6 bleibt zwischen Riesaer Straße und Landsberger Allee vorerst verkürzt.

Zudem plant die BVG rund um den Hackeschen Markt weitere Gleiserneuerungen. Wann dort gebaut wird, steht allerdings noch nicht fest.