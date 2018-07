Wo in Berlin überall Energie fließt

Wo stehen in Berlin Elektroladesäulen? Wo wird in der Stadt Sonnen- und Windenergie produziert? Wieviel Strom wird in den Bezirken verbraucht? Antworten liefert der Energieatlas, der seit Donnerstag online ist. Das Programm dokumentiert die Strom- und Wärmeversorgung der gesamten Stadt und zeigt Entwicklungspotentiale für saubere Strom- und Wärmequellen.