Der Deutsche Bauernverband rechnet wegen der langanhaltenden Trockenheit bundesweit im Schnitt mit 20 Prozent weniger Ernte. In einigen Regionen könnten die Ausfälle sogar bis zu 70 Prozent betragen, sagte Bauernverbandspräsident Joachim Rukwied am Mittwoch im rbb. So habe es in Teilen Brandenburgs seit Monaten nicht geregnet. "Ich habe mir das selbst angeschaut: Dort ist der Mais im Moment nur kniehoch und droht zu vertrocknen. Dort gibt es erhebliche Ernteausfälle", so Rukwied.