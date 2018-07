Berlin und Potsdam-Babelsberg gehören zu den bekanntesten Filmstandorten Deutschlands. Dutzende Fernsehserien, TV- und Kinofilme wurden in den vergangenen Jahren hier produziert, darunter viele internationale Produktionen. Dennoch kann nur ein Drittel der Film- und Fernsehschaffenden in Berlin und Brandenburg von den Einnahmen aus seiner Kerntätigkeit leben. Zu diesem Schluss kommt eine Studie, die von Linksfraktionen im Brandenburger Landtag und dem Berliner Abgeordnetenhaus in Auftrag gegeben wurde. Am Dienstag wurde sie vorgestellt.

Fast 70 Prozent der Befragten sind demnach auf zusätzliche Einnahmen inner- oder außerhalb der Film- und Fernsehwirtschaft angewiesen. In der Branche würden Honorare und Gagen nur sehr selten auf Tarifniveau gezahlt, Überstunden- oder Arbeitszeitregelungen durch die Arbeitgeber häufig ignoriert. Bei Filmschaffenden sei der Lohn zudem deutlich niedriger als bei Fernsehschaffenden.

Durchgeführt wurde die Studie vom Berliner Unternehmen Langer Media. Bundesweit nahmen an der Befragung 3.827 Personen teil, davon lebten 1.215 Befragte in Berlin und 99 in Brandenburg. Viele Filmschaffende würden jedoch zwischen beiden Ländern pendeln, was ein Grund dafür ist, weshalb sie in der Studie gemeinsam betrachtet werden.

Die gesamte Studie können Sie hier nachlesen [externer Link].