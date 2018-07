Die anhaltend niedrigen Zinsen setzen Anbieter von Lebensversicherungen unter Druck, Gewinne zu erwirtschaften wird immer schwerer. Nun will die Generali Millionen Verträge an einen Abwickler verkaufen. Verbraucherschützer befürchten Nachteile für Verbraucher.

Die Ankündigung des Versicherungskonzerns Generali, sich von vier Millionen Lebensversicherungsverträgen in Deutschland weitgehend zu trennen, stößt auf Kritik. Die Kunden müssten dafür bluten, dass sich das Unternehmen verrechnet habe, sagte Axel Kleinlein, Vorstandsvorsitzender vom Bund der Versicherten, am Freitag dem rbb. "Das ist natürlich eine Sauerei."



Generali hatte am Donnerstag mitgeteilt, dass der Abwickler Viridium aus Neu-Isenburg (Hessen) 89,9 Prozent an der Generali Leben erhalten soll. Generali selbst behält die restlichen Anteile und sichert sich außerdem die Option, sich mit bis zu zehn Prozent an Viridium zu beteiligen.

Der italienische Generali-Konzern und seine deutsche Tochter erwarten durch den Verkauf Gesamteinnahmen von bis zu 1,9 Milliarden Euro. Der Vertrag werde voraussichtlich in Kürze unterzeichnet, hieß es. Es ist bislang der mit Abstand größte Verkauf eines Lebensversicherungs-Portfolios an einen Abwickler.