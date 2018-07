Aufatmen in Halensee. Dort werden auch weiterhin die Türen der Ringbahn aufgehen. Die Station ist bei entnervten Großstädtern insbesondere wegen der frischen Brise beliebt. Halensee, der Wunderbaum der Ringbahn. Oder gibt es weitere Gründe, warum die Ringbahn dort hält? An Berlins einzigem Bahnhof, an dem das Hanuta-Fach im Süßigkeitenautomaten nie alle wird.

An sich ist das ja kein schlechter Vorschlag. Warum soll das ganz besondere Gefühl, wenn der ÖPNV weiterfährt, obwohl man gedrückt hat, nur den Gästen murriger Busfahrer vorbehalten sein? Klar, man müsste noch über einige Details sprechen. An der nächsten Station sollten zum Beispiel Kontrolleure Entschuldigungsscheine verteilen. Schwer vorstellbar, dass es Arbeitgeber gibt, die ein solches Dokument nicht mit meinem Daumen hoch kommentieren würden. Städtische Mitarbeiter, die Muttizettel verteilen? In einer Vier-Millionen-Metropole sollte das doch zu organisieren sein.

Fahren wir fort. Braucht Prenzlauer Berg wirklich fünf Stationen an der Ringbahn? Zumal fast alle auch von der Tram angefahren werden. Stichwort: Überversorgung. Auch ein Problem, mit dem Reisende am Treptower Park konfrontiert werden. Ringbahn plus S8 plus S9 und das verteilt auf vier Bahnsteige. Das ist viel zu kompliziert. In einer Hauptstadt sollte man den Mut haben, die herrliche Spreelage zu nutzen. Es muss nicht immer praktisch sein. Warum nicht den Berufsverkehr an dieser Stelle per Schaufelraddampfer entschleunigen?

Natürlich könnte man dem Problem auch konservativ begegnen und mehr Züge kaufen. Oder sexy kreativ: Warum nicht an den Bahnhöfen vom Hausrecht Gebrauch machen und die 74-Sekunden-Minute einführen? Würde niemand merken, der auf dem Handy rumdaddelt.

Am einfachsten wäre es, wenn wir alle einfach mal durchatmen und die ganze Sache philosophisch betrachten. Gäbe es das Problem überhaupt, wenn uns seine Lösung nicht bekannt wäre? Mit anderen Worten: Wie kann ein Zug überhaupt zu spät sein, wenn er immer nur im Kreis fährt?